David Popovici, lăudat de legende ale înotului: Ne uităm la noul rege. O să intrăm în era de 45 secunde la 100 m liber?

"Cred că prima dată când l-am remarcat a fost când a început să scoată 47 de secunde, la 100 de metri liber, pe când avea 16 ani. Și m-am gândit (începe să râdă)... Uneori, în viață vedem unele lucrurile pe care nu le înțelegem, de parcă n-ar fi de pe această lume. Ajungi să te gândești: Asta e ceva despre care eu nu ştiu nimic şi nu-l pot explica. Dar se întâmplă.

Uite, eu când aveam 15 ani, scoteam 51 de secunde la 100 de metri liber. Iar când l-am văzut pe Popovici, cu timpul de 47 de secunde, m-am gândit: Oare vom intra cu el în era de 45 de secunde la 100 m liber? Eram atât de confuz...“, a spus campionul olimpic din 2008, în proba de 50 de metri liber.

"Popovici, în primul rând, tehnica lui e excepțională! Știe cum să "agațe" apa și îți dai seama de asta, când vezi fotografiile cu el, făcute de sub apă. E clar că simte altfel apa, dacă îl comparăm cu alți înotători. Și mai are atât de mult loc pentru a progresa! Eu sunt convins că Popovici poate să atingă timpul de 46.03 sau 46.05, la 100 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024. Ceea ce o să fie tare mișto! Pentru că noi, de pe margine, ne uităm la noul rege al probei de 100 de metri liber. Și nu va dispărea prea curând!

O să le dea mari bătai de cap unor înotători de clasa mondială, precum Dressel, Chalmers. Și, din punct de vedere al tehnicii sale, nu ne rămâne decât să învățăm de la Popovici. Pentru că suntem martori la ceva cu adevărat special!“, a punctat César Cielo, citat de Adevărul.

Michael Phelps, la picioarele lui David Popovici: O să devină și mai puternic

Michael Phelps a vorbit în termeni apreciativi cu privire la evoluțiile românului David Popovici.

„Dacă există vreo persoană care să scoată un timp de sub 1 minut și 42 de secunde la 200 de metri liber, este David Popovici. Puștiul ăsta a scos 46.9, 47.0, 47.0, 47.1, 47.1 și 47.2 la probele de 100 de metri liber susținute în acest an. Țin cont de astfel de lucruri. Să vezi pe cineva înotând atât de eficient precum o face el... Are o mișcare foarte bună. Este doar o chestiune de timp până când va deveni și mai puternic și va înota și mai repede", a declarat Michael Phelps pentru NBC Sports.

Antrenorul de nataţie Luka Gabrilo, elogii la adresa lui David Popovici: Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin

"David are două chestii la care nu toată lumea are acces: primul este antrenorul său, Adrian. Acesta un tip liniștit și tăcut, cu picioarele pe pământ. Îl iubesc, suntem prieteni buni. Important este că nu fac mare caz din ce au reușit. Am avut o discuție cu David și i-am spus: Ascultă-l pe Adrian și lasă-i pe ceilalți din jurul tău care îți spun anumite lucruri, Adrian te va duce departe", a declarat Luka Gabrilo, citat de GSP.

"Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin"

"Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin, merge deasupra valului când înoată. Şi al treilea este mentalitatea sa, am vorbit cu mulți înotători, am fost alături de Ian Thorpe, dar în ziua în care am discutat cu David Popovici, am mers acasă și am vorbit cu mama mea, care este campioană olimpică și încă urmărește sport. I-am zis: Mamă, pregătește-te, acest băiat va distruge tot ce știm despre înot!. Nu vreau să pun prea multă presiune pe el, dar cred că suntem la începutul unui chestii interesante în înot”, a mai spus antrenorul.

Revenind la tehnica lui Popovici, Gabrilo a spus că "atunci când îndoaie mâna, corpul lui se ridică imediat la suprafață. De ce? Pentru că are trei costume de poliuretan pe el, dar unele naturale, iar acest lucru este incredibil. E minunat cum reușește să controleze toate acestea, chiar și atunci când merge în afara bazinului are o postura diferită. Sunt fan yoga și pot recunoaște anumite lucruri. Ceea ce fac el și Adrian e ceva unic și am avut șansă să privesc acest lucru de aproape. E inspirațional”.

