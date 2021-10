David Popovici explică de ce a refuzat ofertele din SUA. Discuţia cu Robert Glinţă, decisivă

*Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi e foarte bine aici.

A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă (n.r. - alt înotător al lotului olimpic), pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial", a declarat David Popovici, citat de Adevărul.

Astrograma lui David Popovici

David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004, la București. Ne dăm seama din start că este un nativ Fecioară. Zodia perfectă pentru cei perfecționiști. Orice persoană născută în această zodie muncește mult, optimizează, este meticuloasă, permanent nemulțumită, dornică să nu greșească deloc.

Soarele face o conjuncție la grad cu Marte. Acest aspect îl face curajos, neînfricat, de neîntrecut, competitiv, bătăios, bun organizator și pe alocuri fioros sau nerăbdător. Îi place să câștige. Când vrea ceva, nimic nu îi stă în cale. Emană încredere oriunde ar fi. Un asmenea aspect îi caracterizează de obicei pe cei din armată, forțele speciale sau pe cei care participă la cele mai serioase competiții.

Din fericire, lângă această conjucție se alătură și Jupiter, tot în Fecioară. Cu cât face lucrurile mai corect, cu atât va avea mai mult succes. Cu cât se va menține de rutina și disciplina Fecioarei, cu atât Jupiter îi va amplifica șansele.

Și pe lângă toate cele de mai sus, Mercur unde credeți că se afla în momentul nașterii sale? Dacă vă uitați la interviurile lui și veți observa logica, simțul practic, discursul foarte bun, sigur vă veți da seama. Da, Mercur se află tot în Fecioară. Atenție, focus, simț al detaliului extraordinar.

Să recapitulăm puțin: Soare, Mercur, Marte, Jupiter, toate în Fecioară. Cu asemenea poziții în harta natală, orice om poate atinge perfecțiunea în orice domeniu ar alege.