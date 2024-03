Dansatoare belly dance trece mai departe cu 3 de „Da”. Andi Moisescu: Nu ai fost atât de atentă la muzică

Bianca Constantin are 22 de ani și vine din Ploiești, de unde a pornit cu gândul că va deveni bancheră. Deși a terminat cu note mari finanțe-bănci, din cauza cerințelor prea aspre ale angajatorilor, ea nu a reușit să se integreze pe piața muncii. Astfel, a descoperit dansul, din care acum și câștigă bani, fiind specializată pe un tip de dans oriental - belly dance.

„Mă numesc Bianca Constantin, am 22 de ani și sunt dansatoare de belly dance. Nu dintotdeauna am plănuit să fiu dansatoare. Planul meu era să lucrez într-o banca, de asta am și terminat finanțe-bănci, am terminat cu 10. Chiar am învățat. Am încercat să mă angajez, dar azi știți cum e, îți cere experiență peste tot. Am început să dansez și să câștig bani din asta. Dedic acest moment familiei mele și prietenului meu, care m-a ajutat și el foarte mult”, a spus Bianca, chiar înainte de a urca pe scenă.

Cum au reacționat jurații

„Înțeleg că au sunat telespectatorii, că s-au speriat pentru Bobo că nu s-a mișcat deloc. E lumea speriată în fața televizoarelor. Nu e nevoie să sunați la 112. Sunt și eu curios, ce s-a întâmplat?”, i-a adresat Andi Moisescu întrebarea lui Mihai Bobonete.

„Băi, când te prinde povestea, te prinde. Când înțelegi ce vrea să zică autorul și când intri în poveste, e ca la o piesă de teatru, nu am ce vorbi cu toți profanii. Pe mine m-a luat povestea, m-a dus acolo. Am văzut ce s-a întâmplat de la început și până la sfârșit.”, a răspuns Mihai Bobonete.

„Mi s-a păruit că tot ce ai făcut a fost bine executat. Cred că ar trebui să pui mai multă senzualitate”, a spus Andra Măruță.

„Sunt sigur că tu ai văzut ceva și din acest aspect actoricesc. Eu am văzut dans, ritm. Nu am văzut poveste, cum zice Bobonete. Dar, am văzut un dans combinat cu senzualitate.”, a zis Dragoș Bucur.

„Din păcate, Bianca, voi fi mai aspru. Tocmai pentru că sunt expert pe belly dance. Mi se pare că tu nu ai fost atât de atentă la muzică, ci doar la ritm și la măsuri. Dacă de exemplu, în muzica ta apare o tobă puternică care dă începutul unui ritm, ar fi păcat să treci pe lângă fără să iei măsuri.”, a spus și Andi Moisescu.

