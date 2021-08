Daniela a murit la o săptămână după nuntă. Soțul ei, mesaj după ce un preot distribuia fake news-uri: NU era vaccinată!

”Am primit un mesaj teribil...să mă rog pentru o femeie căsătorită de o săptămână, asistentă de profesie și decedată la 6 zile de la vaccinare. A fost obligată să o facă și a sperat să nu aibă reacții adverse. Dacă ar fi acceptat de bună voie o treceam la sinucidere. Să ne rugăm pentru sufletul ei dar și pentru luminarea minții celor nehotărâți. Doamne ajută! Vă rog să pomeniți la adormiți pe Daniela, 30 de ani, asistentă medicală, din Bursuceni, Suceava, care a făcut stop cardiorespirator în urmă cu câteva zile, dupa ce a fost obligata sa se vaccineze. Nu suferea de nicio afecțiune înainte de vaccinare. A murit la 7, 8 zile dupa ce se casatorise”, scria preotul.

În realitate, femeia nu era vaccinată împotriva coronavirusului.

Soțul ei a transmis că speră ca astfel de fake news-uri să înceteze pentru că femeia nu fusese vaccinată.

”Acum ceva timp am scris un mesaj de condoleanțe pentru Mihai, în urma decesului soției lui. Daniela a decedat la doar o săptămână după căsătorie. Am fost la biserică și i-am văzut suferința lui Mihai. I-am auzit strigătul de durere și mai cu seamă chiar și strigătul din sufletul lui, prin privirea pierdută. Doresc ca nimeni să nu aibă parte de această durere. Cu toate acestea, Marius Mihai este puternic și merge mai departe pentru că are nădejde în Dumnezeu. Însă ceea ce îl doare mai tare acum este inconștiența unora care au răspândit informații false despre soția lui. Sunt persoane care au distribuit public anumite mesaje care circulă pe WhatsApp. Îndemnul lor pare nevinovat și este un îndemn la rugăciune. Dar informația că Daniela s-a vaccinat este falsă. Mihai: "Daniela nu s-a vaccinat!!". Mai jos se regăsește dovada că Daniela nu a făcut nici un vaccin iar informația este de pe Registrul Național Electronic de Vaccinări. Haideți să nu mai distribuim informații false și să ne abținem puțin, măcar acolo unde este cazul. Sunt alte cazuri publice despre care s-a tot vorbit despre decese la scurt timp după vaccin dar nu este cazul Danielei. Vreți să îl ajutați pe Mihai? Rugați-vă pentru sufletul soției lui, așa cum este normal pentru orice suflet adormit. Vreți să îl ajutați pe Mihai? Rugați-vă pentru el ca Dumnezeu să îi dea putere să ducă această cruce a văduviei atât de devreme. Nu îl ajutați pe Mihai și nici pe Daniela dacă se distribuie aceste informații false. Nu mai dați copy paste la postarea referitoare la Daniela. Înainte să scrieți ceva, documentați-vă. Întrebați mai multe surse. Mihai și rudele Danielei au confirmat că Daniela nu s-a vaccinat.



Ar fi frumos ca persoanele care au scris aceste informații false să își ceară iertare și să șteargă postarea”, a transmis un apropiat al bărbatului care și-a pierdut soția.