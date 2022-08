Daniel Onoriu, scandal uriaș la Câmpulung: Nu că aș fi avut eu nevoie de un premiu de la sărăciile astea de pe aici / Ulterior, pilotul și-a cerut scuze

Daniel Onoriu, scandal uriaş la Câmpulung. Gestul care i-a șocat pe fani. Pilotul de curse a venit la Câmpulung Tuning Fest cu maşina cu care a câştigat foarte multe trofee şi nimic nu prevestea scandalul pe care urma să îl provoace. Acesta a fost extrem de criticat pe reţelele de socializare, după ce a rupt diploma de participare primită din partea organizatorilor.

Mai mult, celebrul pilot de curse a avut numai cuvinte dure la adresa celor care l-au invitat la evenimentul de la Câmpulung Muscel.

”Am venit la Câmpulung Muscel, în fața primăriei, am făcut o grămadă de postări pe Facebook să vină oameni, au venit o grămadă de oameni datorită mie. Sunt Daniel Onoriu, campionul României, unicul în România, campionul României de viteză în coastă, motociclism și carting. Nimeni n-a mai făcut asta!

Am mașina asta care e mașina supremă. Nu că aș fi avut eu nevoie de un premiu de la sărăciile astea de pe aici, a venit un copilaș și mi-a dat diplomă de participare.

Eu, Daniel Onoriu, pilotul suprem cu mașină supremă, primesc un .... din ăla de trofeu, o hârtie, o diplomă de participare. I-am zis să-i zică organizatorul că mă ... pe el. Mă ... pe tine organizatorule!”, a spus pilotul de curse într-un live pe pagina de Facebook, scrie ziaruldinmuscel.

Pilotul și-a cerut scuze

Daniel Onoriu a făcut primele declarații după scandalul de la Câmpulung. Pilotul și-a cerut scuze pentru reacția lui și a afirmat că aceasta a fost cauzată de stres și oboseală, scrie Fanatik.

După ce a rupt diploma primită la un concurs de tuning, în fața primăriei de la Câmpulung Muscel, și a publicat un live pe Facebook în care i-a jignit pe organizatorii evenimentului, Daniel Onoriu a revenit la sentimente mai bune, cerându-și scuze pentru gestul său.

Pilotul a susținut că ieșirea nervoasă a fost cauzată de stres și oboseală. După ce a stat 55 de zile în comă, organismul său este încă foarte slăbit și, cu toate acestea, muncește mai bine de 20 de ore pe zi, după spusele sale.

„Sunt extrem de stresat. Muncesc toată ziua, mă trezesc de la 4 dimineața, mă ia somnul la 1 și muncesc 20 și ceva de ore pe zi. Am considerat că nu merit doar o diplomă, așa cum le-au acordat tuturor. Aș fi meritat și eu un simplu mulțumesc. L-am jignit, mi-am cerut scuze public.

Chiar îmi pare rău. Ceea ce am făcut, nu se face. Și datorită stresului…Acum, sunt bolnav. Am greșit. M-au judecat oamenii. Eu dau vina doar pe mine, că am greșit, și mi-am cerut scuze”, a declarat Daniel Onoriu pentru Antena Stars.

