Daniel Onoriu a fost arestat preventiv pentru că a încălcat ordinul de restricție care nu-i permitea să se apropie de soția sa, relatază Antena 3. Se pare că soția lui Onoriu a fost cea care a sunat la 112 și a semnalat încălcarea ordinului de protecție. Polițiștii l-au găsit aproape de locuința soției și l-au condus la secție.

"Eu am fost la el acasă atunci când nu se putea mișca. El s-a întors din Turcia cu sângerări intense și a vrut să dea în judecată spitalul de acolo, fiind vorba despre un caz grav de malpraxis.Din nefericire, dacă nu s-a început acolo un dosar penal, poate începe aici și se poate întoarce în Turcia să se judece acolo. Ultima oară am vorbit cu el săptămâna trecută. I-am zis că vreau să mediez conflictul dintre cei doi. S-au întâmplat niște lucruri între ei. Mie nu-mi vine să cred că l-au arestat, pentru că nu era o persoană violentă. Probabil autoritățile nu au vrut să riște. Daniel nu cred că era nici măcar în condiția medicală să fie arestat. Putea să primească un arest la domiciliu sau un control judiciar," a spus avocatul Adrian Cuculis.

Ultimul mesaj al lui Daniel Onoriu, înainte de arestul preventiv, adresat tot soției sale

Cu doar 24 de ore înainte de incident, Daniel Onoriu spune că nu i se pare deloc normal ca el să primească interdicția de a se apropia de soția lui la mai puțin de 300 de metri. Acesta a cerut ajutor divin pentru a scăpa de pasa proastă prin care trece.

"Nu stiu ce sa intamplat cu noi. De fapt stiu si va spun si voua... am fost aproape mort in spital la terapie intensiva si dupa ce am iesit de acolo nu mai eram eu asa ca i am cerut divortul sotiei mele Isabela Onoriu! Dupa cateva zile am inceput sa regret dar nu vroiam sa mai fiu cu ea. Intre timp am dat de o alta femeie din Canada careia i am cumparat un bilet de avion si m am vazut cu ea in Germania iar dupa am zburat impreuna in Romania! Nu am avut absolut nimic cu acea femeie, am vrut doar sa o fac geloasa pe SOTIA MEA si atat. Ea a aflat pentru ca am postat pe facebook poze cu femeia asta iar instant Isabela a cerut sa divortam. Dupa a facut plangere la Politie iar eu am acum in clipa asta interdictie de a ma apropia la 300 de metri de ea. Pai de ce? Sunt violator in serie? Ce am facut eu sa merit asta? Eu stiu doar ca i-am facut cadouri scumpe si am plimbat-o in vacante iar restul sunt doar nebunii inventate de ea... cum sa-i fac eu rau unui om pe care il iubesc iar ea de ce nu intelege niciodaga ca sunt un om bolnav care are nevoie de ingrijiri si medicamente nu de semnaturi pe la Politie sau ceva de genul asta! Asa an negru am avut fratilor. Mai intai am stat in coma 55 de zile iar acum mi-am si pierdut nevasta! De ce? Ce am facut eu sa merit asa ceva? De ce Dumnezeu nu ma ajuta sa fiu si eu bine? Tata din ceruri, te rog din toata inima mea sa ma ajuti sa fiu fericit! Imi e greu tare sa fiu si bolnav si fara nevasta!" scria Daniel Onoriu în urmă cu 24 de ore.

Daniel Onoriu este nepotul celebrei artiste românce Gabi Luncă.

