Daniel Funeriu: USR a făcut, ieri, tot ce a putut să nu mai fie votat

„Ieri, USR a făcut tot ce a putut să nu mai fie votat. Preşedintele USR a gafat cu declarația despre cei 3000 de lei (n.r. - se referă la Cătălin Drulă care a venit cu explicații halucinante în cazul lui Clotilde Armand: ANI se uită la 3000 de lei? Toți primarii au asemenea sporuri), iar un deputat, un anume Bogdan Rodeanu, de care nu auzisem, mă insultă pentru că îi spun că în W se măsoară puterea, nu energia*. Şi, culmea, susținătorii USR îl aprobă, aşa că ne putem aştepta ca USR să dea o lege potrivit căreia 3000=0!

*citisem despre năzbâtia deputatului la Vlad Coroama. E aproape tot atât de gravă ca povestea Dăncilei cu aria cercului”, a scris Daniel Funeriu pe Facebok.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, afirmă că modul în care a acţionat Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în cazul edilului Sectorului 1, Clotilde Armand, îi ridică mari semne de întrebare, subliniind că, prin lege, un primar poate să fie manager de proiect.



El a fost întrebat dacă USR are o problemă referitor la primarul de la Sectorul 1, Clotilde Armand, care este acuzată de Agenţia Naţională de Integritate de "conflicte de interese administrativ" pentru că s-a numit singură manager într-un proiect finanţat din fonduri europene şi ar fi încasat aproape 19.000 de lei a stabilit, fiind sesizat şi Parchetul General în legătură cu acest caz.



„Colega mea, Clotilde Armand, a explicat, ieri, că a avut toate avizele de la toate instituţiile. Pentru mine sunt nişte semne mari de întrebare legate de cum acţionează această instituţie, ANI. (...) Eu cred că ANI nu ar trebui să se uite la, nu ştiu, cât aţi spus acolo, 3000 de lei pe lună, pentru cinci luni, într-un proiect care este în zona acestui spor pe care-l au toţi primarii, şi de la PNL şi cei de la PSD, de lucru cu fonduri europene, ci, (...) poate ne explică ce este cu averea care nu poate fi explicată a domnului Rafila, prin faptul că a lucrat tot timpul la stat. Este o instituţie asupra căreia eu am foarte mari semne de întrebare, inclusiv felul în care a acţionat în acest caz, dar, până la urmă Clotilde Armand a explicat aceste lucruri, s-a pus la dispoziţia oricui şi eu am încredere că se vor clarifica aceste lucruri până la capăt ", a declarat Cătălin Drulă, marţi, într-un interviu la RFI.



El a precizat că nu se impune suspendarea din USR a primarului Clotilde Armand.



„Nu este în niciun fel această situaţie de natură judiciară, nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. (...) ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acţiuni. Putem să facem o istorie de constatări ANI care, apoi, au fost desfiinţate de justiţie. Cea mai celebră este la preşedintele Iohannis, în campania din 2014. Şi, apropo, pentru ceva similar: se numise într-un consiliu de administraţie la compania de apă, fiind primar la Sibiu. Între timp s-a lămurit prin lege că astfel de situaţii sunt compatibile şi, în cazul dumnealui, are o decizie definitivă de la Înalta Curte pe această speţă. S-au introdus în lege şi există acolo un articol care permite primarilor să fie managerii de proiect. De altfel, chiar de la PODCA, de la programul respectiv este o întrebare care explică ce trebuie să facă primarul ca manager de proiect. E vorba de un proiect pe anticorupţie şi, probabil, a vrut să coordoneze această activitate. Ştim că sunt probleme foarte mari cu reţelele lăsate, apropo, sesizarea este făcută de domnul primar anterior, domnul Tudorache, de la PSD, care este anchetat pentru un prejudiciu de 944 de milioane ", a declarat Drulă.

