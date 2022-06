Daniel Cristea-Enache, între critic literar și medic. "Întotdeauna am disociat eul social al autorului”

„Criticii literari au un raport cu cărțile, cu operele literare, asta înseamnă meseria lor, să aibă un raport cu operele literare. Așa cum un medic chirurg sau de altă specialitate are un raport cu omul suferind din fața lui. Omul acela suferind poate să aibă orice opinii ideologice, poate să fie din orice tabără, poate să fi făcut orice în viața lui, medicul are datoria și a depus un jurământ, jurământul lui Hipocrate să îi aline suferințele și să îl ajute pe omul suferind din fața lui. În mod similar, un critic literar are datoria să aibă un raport cu operele literare scrise de autori. Întotdeauna am disociat în eul social al unui autor și toate amicițiile și inamicițiile lui (cercul lui de prieteni sau cercul de dușmani pe care îi are autorul respectiv) și pe de altă parte opera lui literară care este fundamentală în raportarea mea la respectivul autor.”, a punctat Daniel Cristea Enache.

