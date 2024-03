Dani Alves a ieşit din închisoare după 1 an și 2 luni. Cauțiune de 1 milion de euro /video

Acesta fusese condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru acuzații de viol, dar a făcut apel împotriva sentinței.

Luni, în jurul orei locale 16:30, Dani Alves a părăsit închisoarea, fiind însoțit de ofițeri de poliție și de avocata sa, Inés Guardiola. Fostul fotbalist, îmbrăcat simplu în blugi și o geacă neagră, a părut că nu dorește să interacționeze cu jurnaliștii prezenți sau cu manifestanții care protestau în fața închisorii în legătură cu un alt caz tragic, moartea unei femei de 48 de ani.

Condițiile eliberării condiționate a lui Dani Alves includ interdicția de a părăsi Spania, de a se apropia la mai puțin de un kilometru de locuința sau locul de muncă al victimei și de a o contacta. De asemenea, el va trebui să se prezinte în fiecare vineri la tribunalul din Barcelona până la data procesului său în apel.

Această decizie vine ca o continuare a unui caz care a șocat comunitatea fotbalistică și fanii din întreaga lume. Dani Alves, cunoscut pentru cariera sa de succes în fotbal, se confruntă acum cu provocări legale serioase, iar consecințele acestor acuzații vor continua să afecteze viața și cariera sa în viitor.

