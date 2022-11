Dana Marijuana, planuri de nuntă, la șapte luni de la moartea fostului iubit: Mi-a cunoscut copiii, familia. O să vină momentul...

Dana Marijuana are o nouă relație, la șapte luni de la moartea fostului iubit. Vedeta are planuri de nuntă.

"Atunci când treci prin asemenea lucruri, ai două variante în viață: ori te duci în jos, ori te ridici și mergi cu capul înainte. Eu am ales, în această situație, să merg mai departe. Nu l-am mai visat deloc pe fostul iubit, nu știu de ce, poate că așa a fost să fie și gata.

Consider că i-am rezolvat toate problemele spirituale pe care le-a lăsat pe această lume, ceea ce este un lucru bun. Îi doresc ca în următoarea viață să fie conștient. În momentul de față sunt bine, sunt cu cineva împreună. Totul datorită bunului Dumnezeu. El a avut grijă de mine și de sufletul meu.

De două luni suntem împreună, iar de cinci luni îl cunosc și toate lucrurile merg așa cum trebuie între noi doi. Iubitul meu mi-a cunoscut copiii, familia, este o relație serioasă, amândoi ne-am asumat defectele și calitățile unul față de altul. Când ai un partener, trebuie să îl iei cu totul. O să vină și acel moment când o să ne și căsătorim. Avem planuri de nuntă, recunosc acest lucru. Mai avem puțin de așteptat. Nu așa imediat, cu pași mici și siguri spre un viitor bun împreună”, a declarat Dana Marijuana pentru Click!.

Citește și:

Dana Marijuana, noua mamă adoptivă a lui David Puşcaş. Luminiţa Anghel nu mai vrea să ştie de el

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi. Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc drept Dana Marijuana, are acum grijă de tânăr. Luminița Anghel l-a adoptat pe David pe vremea când era căsătorită cu Marcel Pușcaș. Ulterior, cei doi s-au despărțit, iar relația dintre artistă și fiul său s-a degradat considerabil.

Au încercat de mai multe ori să repare relația dintre ei, însă tot timpul a intervenit ceva. Prezent în emisiunea În oglindă, realizată de Mihai Ghiță pe YouTube, David Pușcaș a făcut declarații șocante. Acesta susţine că a fost agresat fizic şi verbal de soţul Luiminiţei şi că a trecut prin clipe de coşmar. Cu lacrimi în ochi mărturisea în interviul de atunci că a fost nevoit chiar să doarmă în scara blocului într-o noapte geroasă de iarnă, pentru că Silviu nu a vrut să-l primească în casă pe motiv că întârziase.

În prezent, David și Luminița Anghel nu își mai vorbesc, iar tânărul și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi. Cea care l-a „adoptat” este nimeni alta decât Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc sub numele de Dana Marijuana. Artista care în anii 2000 făcea furori în hip-hop-ul românesc și care recent și-a pierdut iubitul în mod tragic, în urma unui accident casnic, l-a luat în grija sa pe fiul Luminiței Anghel. Conform unui articol publicat de libertateapentrufemei.ro, Dana Marijuana a mărturisit că îl consideră pe David ca fiind copilul său și că are grijă de el așa cum poate. David Pușcaș o vizitează des și, atunci când are nevoie de sfaturi, artista i le oferă fără să stea prea mult pe gânduri, mai ales că spune că o cunoaște și pe mama lui. Dana Marijuana are la rândul său două fetițe, pe Iris, în vârstă de 7 ani, și Alesia care are 15 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News