Dan Vîlceanu promite ce Florin Cîțu spunea că va fi implementat în 2020, când era ministru al Finanțelor / VIDEO

În februarie 2020, atunci când Florin Cîțu era ministru al Finanțelor în Guvernul Ludovic Orban, acesta promitea implementarea sistemului SAF-T până la finalul acelui an. Practic, este vorba de un sistem de control mult simplificat, de digitalizare a operațiunilor de la ANAF:

„Vom continua și în mandatul următor să facem acest lucru. Prim măsurile pe care le luăm, vrem să avem încrederea investitorilor străini, ceea ce se vede în aceste randamente, să finalizăm reorganizarea ANAF care înseamnă mai mulți bani la buget. Ceea ce vom finaliza noi în acest an și nu s-a făcut în ultimii doi ani, să conectezi casele de marcat la ANAF, un lucru simplu în 2020, dar nu s-a vrut să se facă, îl vom termina în acest an. Plus acel fișier electronic care se numește SAF-T.

În toate țările din lume a adus cel puțin 1% din PIB venituri în plus la buget. Acest lucru îl vom continua și îl voi face în acest mandat. De ce nu s-a făcut până acum? Nu știu, dar îl vom face în acest mandat“, spunea Florin Cîțu în februarie 2020, atunci când era ministru al Finanțelor în Guvernul Ludovic Orban.

Dan Vîlceanu spune că sistemul se va operaționaliza în 2022

Sistemul SAF-T - Standard Audit File for Tax va deveni operaţional de la 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili, iar din martie 2022 înrolarea în Spaţiul Privat Virtual devine obligatorie pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu.



"Îmi propun consolidare fiscal - bugetară, de asemenea, digitalizare şi sprijinirea investiţiilor. Tocmai în acest sens am luat la cunoştinţă chiar aşa cum vă spuneam din prima zi de anumite proiecte şi chiar atunci am decis ca aceste proiecte să fie urcate în transparenţă decizională şi să fie prezentate publicului pentru ca ulterior să fie adoptate. Sunt măsuri care privesc digitalizarea administraţiei publice, pe de o parte, şi de asemenea măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri, pe de altă parte", a spus, Dan Vîlceanu, într-o conferinţă de presă.

El menţionat, în acest context, implementarea conceptului SAF-T - Standard Audit File for Tax

Dan Vîlceanu a declarat că acesta este un fişier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil la organul fiscal într-un format standardizat de date.



"Este o formă de control simplificată. Este un schimb standard de date cu ANAF prin care eficientizăm această activitate şi bineînţeles că se va reduce costul conformării. De asemenea, vom asigura transparenţă şi va creşte gradul de încredere între organul fiscal şi contribuabil. Acest proiect va intra în testare începând cu 1 septembrie 2021 şi va fi implementat, operaţionalizat sistemul pentru mari contribuabili pentru început începând cu 1 ianuarie 2022", a afirmat ministrul Finanţelor.



De asemenea, acesta a declarat că o să existe obligativitatea înrolării autorităţilor publice, instituţiilor publice sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală în sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor şi ANAF numit PatrimVen.



"Practic ce presupune această înrolare? Vor intra în acest sistem PatrimVen instituţiile publice şi Ministerul de Finanţe. Există un avantaj net pentru contribuabil pentru că există situaţii şi am să vă dau exemplu de situaţie practică în care un contribuabil trebuie să ia o adeverinţă de la ANAF şi să o ducă la primărie. Odată cu implementarea acestui sistem practic cele două instituţii comunică între ele şi îşi livrează datele de care are nevoie contribuabilul astfel încât să scutim contribuabilul de a face drumuri inutile. Măsura se aplică începând cu data de 1 martie 2022 şi contribuie aşa cum vă spuneam la accelerarea digitalizării", a declarat Dan Vîlceanu.

Vîlceanu, precizări referitoare la E-factura





O altă măsură anunţată de ministru este obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor ANAF - respectiv Spaţiul Privat Virtual a persoanelor juridice, a asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică precum şi a persoanelor fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Această măsură va deveni obligatorie de la 1 martie 2022.



Dan Vîlceanu a vorbit şi despre E-factura, un proiect care va permite transferul facturii către ANAF, care îşi va păstra datele de care are nevoie, iar instituţia va transmite mai departe fişierul către beneficiar. Sistemul va funcţiona în primă fază Business to Government şi va fi un proiect pilot. Ulterior el va fi introdus şi Business-to-Business. Măsura va fi implementată începând cu septembrie 2021.



Potrivit ministrului, acestea sunt măsuri care "uşor, uşor, elimină dosarul cu şină", scrie Agerpres.

Alexandru Nazare a conectat casele de marcat la sistemul ANAF

În prezent 31.300 de case marcat sunt conectate la ANAF, iar până la finele lunii iunie numărul va crește la 50.000, spunea Alexandru Nazare, predecesorul lui Dan Vîlceanu.

"Efectul conectării caselor de marcat în reducerea *gap-ului de TVA va fi important. Dacă ne uităm la Ungaria și Slovacia, efectul a fost undeva între 10 și 15%. Din venituri de TVA de 60 de miliarde, vă dați seama ce înseamnă 6 miliarde pentru gap-ul de TVA!”, a spus Alexandru Nazare, la Antena 3.

"În trimestrul unu, avem o colectare bună. Avem undeva în jurul cifrei de 18%. Acest trend continuă. Veniturile cresc şi la sfârşitul lunii aprilie. Suntem undeva la 20% cu colectarea. Vestea şi mai bună este că, pe parte de cheltuieli - chestiune care ne îngrijora şi care a fost discutată public foarte mult -, dacă eram undeva la un 11% în trimestrul unu, acest trend stagnează. Cheltuielile nu mai cresc, în aprilie, şi sperăm să menţinem acest trend atât pentru cheltuielile totale, cât şi pentru cheltuielile de personal, astfel încât să avem o creştere a veniturilor, dar să ținem cheltuielile sub control", a mai spus ministrul.

Termen limită pentru conectarea caselor de marcat

Operatorii economici au obligația de a realiza conectarea caselor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, în cazul în care se află într-o zonă deservită de o rețea de comunicații. Toate procedurile trebuie făcute până la 30 iunie 2021 la aparatele de marcat electronice fiscale ce aparțin operatorilor economici încadrați în categoria marilor contribuabili și până la 30 noiembrie 2021 la aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii.

"Contribuabilii nu vor mai fi nevoiți să depună declarațiile specifice pentru că deja acestea se vor transmite în fiecare zi odată cu conectarea. La fel de important este că nu sunt sancțiuni în următoarele 3 luni. Termenul limită de conectare pentru marii contribuabili este de 30 iunie, iar pentru contribuabilii mici și mijlocii este de 30 noiembrie. Toate aceste termene le-am stabilit împreună cu Asociația Servisanților, care va avea și ea un rol important, pentru că servisanții operează aceste case de marcat. Am făcut o echipă de asistență tehnică care va sta la dispoziția contribuabililor pentru clarificări suplimentare. Există o secțiune distinctă pe site-ul ANAF-ului unde se pot găsi aceste informații, am creat de asemenea un ghid detaliat despre cum se poate efectua conectarea și o secțiune de întrebări și răspunsuri”, explica ministrul Alexandru Nazare, la începutul lunii, la Digi24 (citește AICI).