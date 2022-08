Dan Petrescu, supărat după victoria cu Şahtior Soligorsk. Fotbalistul care poate lipsi şase luni

”Când câștigi un meci, trebuie să fii fericit. Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferență între noi. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni. S-a echilibrat în partea secundă. Am avut și inspirație în poartă.

Am o veste tristă din păcate, de aceea sunt cam praf. În toate meciurile pe care le-am câștigat, a trebuit să plătim ceva. Am pierdut un jucător, pe Gabriel Debeljuh. Din ce am înțeles, are ceva la ligamentele încrucișate. Cred că va fi `out` șase luni. N-am cum să fiu fericit. Este foarte greu să-l înlocuim, este golgheterul nostru. Mai ales acum, când nu mai găsești atacanți. Să vedem ce jucători vom recupera în atac. Suntem subțiri, foarte subțiri. Astăzi au câștigat, bravo lor, suntem într-o perioadă bună, dar nu am cum să fiu fericit.

Dacă se vor califica trei echipe din România în grupele Conference League ar fi fantastic. Vom vedea ce se va întâmpla.

Maribor a jucat cu Soligorsk. Am văzut cele două meciuri, au echipă bună. Au jucători de atac foarte buni. Nu știu cum au pierdut cu Helsinki. Trebuie să văd meciurile. Inițial, credeam că vom juca în Finlanda.

Sunt supărat că vom avea din nou multe meciuri și trebuie să schimb 10 jucători, dar nu prea mai avem jucători. Faptul că pierdem jucători este și pentru că jucăm foarte multe meciuri. Cele mai multe din Europa. Avem 11 meciuri într-o lună și s-a văzut asta”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei cu Șahtior Soligorsk, conform Digisport.

CFR Cluj a refuzat oferta Rapidului pentru Deac

"După ce am cedat jucători care au evoluat mai puţin – Ştefan, Costache şi Dugandzic – jucători foarte buni, nu am mai avut nicio discuţie despre transfer. A fost o discuţie telefonică, ne-au întrebat fără să trimită ceva oficial. Nu doar că am refuzat, am zâmbit dezamăgiţi. Oferta, din punctul meu de vedere, e jignitoare pentru Deac.

E ca şi cum ne-am vinde sigla clubului, care nu are preţ! Am zâmbit şi am spus că sperăm că este o glumă. Cred că s-a pierdut un zero pe drum la această ofertă”, a spus oficialul campioanei CFR Cluj, joi seară, în cadrul emisiunii Fotbal Show de pe Prima Sport 1.

Rapid a pus ochii pe titlu. Sefer: „Nu ai cum să nu visezi”

Fotbalistul echipei FC Rapid Bucureşti, Antonio Sefer, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că pentru el ar fi un lucru nemaipomenit să înscrie în partida cu Petrolul pentru că nu a reuşit să marcheze până acum împotriva formaţiei prahovene.

"Ne aşteaptă un meci foarte greu, un derby. Trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să arătăm o determinare mare ca şi până acum. Cu siguranţă dacă vom munci şi vom face ceea ce ne cere antrenorul vom câştiga cele trei puncte. Sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri. E o mândrie să joc în acest derby... emoţii am avut când am jucat prima oară cu Petrolul, în Regie, în Liga a II-a. Sunt însă emoţii constructive, e normal. Am şi presiune, se cer multe de la mine şi nu vreau să dezamăgesc, să fac lucruri greşite. Eu îmi propun să marchez, să dau pase de gol, vreau să îmi ajut echipa cât mai mult. Pentru mine în acest meci un gol ar fi un lucru nemaipomenit, e un obiectiv personal, pentru că nu am marcat contra Petrolului. Dar prefer să dau o pasă de gol şi să câştige echipa", a spus Sefer, autorul unei duble în etapa precedentă cu FC Argeş (scor 2-1).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News