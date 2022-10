Dan Petrescu: Îi spuneam că aiurează celui care credea că luăm 6 puncte cu Slavia

'Sunt foarte fericit pentru victorie, sunt foarte sigur că dacă prietenul meu era încă în viaţă era cel mai fericit din lume. Toată lumea ştie cât iubea acest club Pisică (n.r. - Ilie Florian, un apropiat al antrenorului şi al echipei CFR Cluj). Îi dedicăm toţi victoria pentru el, mai ales că a stat 36 de ani non stop lângă mine, nu am stat nici cu familia cât am stat cu el. Vă daţi seama că îmi este greu şi nu mi-a fost uşor să urmăresc meciul.', a spus Dan Petrescu.

În acelaşi timp mi-aş dori ca şi suporterul care a avut probleme să îşi revină şi să se bucure de această victorie minunată. Pentru că, sincer, dacă îmi spunea cineva înainte de dubla cu Slavia că noi vom lua şase puncte, spuneam că visează sau aiurează. În continuare cred că Slavia este cea mai bună echipă din grupă, au dominat, au atacat, dar ne-am apărat eroic şi la puţinele ocazii avute, 3 sau 4, am marcat două goluri. Îi felicit pe băieţi încă o dată, suntem într o perioadă bună. Nu pot să fiu decât fericit pentru echipă şi pentru club', a declarat Dan Petrescu la ProTv.

Tehnicianul nu a fost foarte entuziast în ceea ce priveşte şansele echipei sale de calificare în primăvara europeană, chiar dacă în acest moment ocupă primul loc în grupă.

'Mai sunt două meciuri, se poate întâmpla orice în această grupă, să nu ne entuziasmăm prea mult. Dar dacă vom câştiga un meci din două nu cred că se mai poate întâmpla ceva, pentru că Slavia nu mai are cum să ne prindă matematic. Noi trebuie să câştigăm un meci şi dacă se va întâmpla asta, atunci va fi totul bine. În acest moment, primăvara europeană pare mai aproape, da, dar mă ştiţi prea bine, eu nu sunt foarte optimist, nici prea pesimist, eu sunt realist. Deocamdată avem şapte puncte şi mergem înainte. Dar eu cred că aceste şapte puncte sunt incredibile, ţinând cont că am jucat de două ori cu Slavia, o echipă care în opinia mea dacă iese din grupe poate să ajungă până în finală, au tot ce trebuie', a completat antrenorul CFR Cluj.

Dan Petrescu a ţinut să transmită un mesaj şi celor care îl contestau în urma rezultatelor mai puţin bune în trecutul apropiat: 'Dan Petrescu pe unde se duce mai face câte ceva, dar mergem înainte, chiar dacă nu e apreciat. Mâine se uită, ştiu cum e situaţia, mă aştept la orice, oricând. Eu îmi fac meseria atât'.

CFR Cluj a învins formaţia cehă Slavia Praga cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în Grupa G a competiţiei de fotbal Europa Conference League. După acest succes, CFR Cluj devine favorită la calificarea în faza următoare, mai având de jucat în deplasare cu Sivasspor (27 octombrie) şi acasă cu Ballkani (3 noiembrie).

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: 1. Simone Scuffet - 4. Cristian Manea, 44. Yuri Matias, 33. Denis Kolinger, 45. Mario Camora (căpitan) - 10. Ciprian Deac (40. Lovro Cvek, 46), 21. Bismark Adjei-Boateng (28. Ovidiu Hoban, 89), 73. Karlo Muhar, 8. Roger (11. Claudiu Petrila, 89) - 15. Emmanuel Yeboah (9. Cephas Malele, 78), 32. Rangelo Janga (47. Christopher Braun, 65).

Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve neutilizate: 23. Rareş Gal, 34. Cristian Bălgrădean - 2. Karlo Brucic, 3. Andrei Burcă, 6. Jean-Claude Billong, 37. Mihai Bordeianu, 99. Sergiu Buş.

Slavia: 1. Ondrej Kolar - 19. Murphy Dorley, 30. Taras Kacearaba (22. Ewerton, 70), 4. Aiham Ousou, 33. David Jurasek - 27. Ibrahim Traore (8. Lukas Masopust, 70), 5. Christ Tiehi (41. Ondrej Kricfalusi, 86) - 20. Yira Sor (32. Ondrej Lingr, 59), 16. Moses Usor (35. Matej Jurasek, 86), 9. Peter Olayinka - 11. Stanislav Tecl (căpitan). Antrenor: Jindrich Trpisovsky. Rezerve neutilizate: 31. Adam Dvorak, 34. Jan Sirotnik - 42. Adam Pudil, 46. Mikulas Konecny.

Arbitru: Luis Godinho; arbitri asistenţi: Rui Teixeira, Pedro Almeida; al patrulea oficial: Miguel Nogueira (toţi din Portugalia) Cartonaşe galbene: Olayinka (10), Boateng (13), Jurasek (45), Traore (66), Yeboah (73), Dorley (76), Cvek (83), Masopust (90), Ousou (90).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News