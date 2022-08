Dan Negru: Timișoara e mai tristă azi din vina mea. Am votat toți păcălicii, am fost complice

”E ziua Timișoarei. N-am plecat niciodată de acolo și încă mă consider venit în delegație la București. Timișoara e orașul natal al inimii mele...Dacă Timișoara e mai tristă azi e din vina mea, a părinților mei, a rudelor mele, a vecinilor mei... Noi am votat în anii ăștia toți păcălicii! Orwell avea dreptate: "un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice". Eu am fost complice! Banatul nu s-a unit cu România la 1 Decembrie 1918. A făcut-o abia pe 3 August 1919. De asta, ziua Timișoarei e azi. Opera din centrul Timișoarei a fost construită de Karoly Kuttel, primar al Imperiului Austro Ungar care și-a cheltuit o mare parte din averea personală pentru construcția clădirii. A murit la 57 de ani și n-a apucat s-o vadă terminată. Acum e rândul nostru, ăștia care suntem complici cu păcălicii. Asta însă nu mă face să nu iubesc Timișoara. Locul natal îți e cu atât mai apropiat cu cât ești mai departe de el...” a scris Dan Negru, realizator TV, pe Facebook.

Cu ocazia acestei zile, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost... huiduit

Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, a fost huiduit, marţi seară, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a fost programat un concert susţinut de trupa Phoenix de Ziua Timişoarei.

”Astăzi nu facem politică, dragilor, astăzi nu facem politică, sărbătorim pe cei care de 60 de ani ne dau bucurie, ne dau curaj şi ne dau muzică frumoasă. Mulţumim mult pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Timişoara, ţineţi treaz spiritul Timişoarei şi pentru asta primiţi, aici scrie Phoenix 60, această sculptură frumoasă. La mulţi ani, Timişoarei, la mulţi ani, Phoenix”, a spus Dominic Fritz, pe scenă.

Casa de Cultură a pregătit mai multe concerte şi expoziţii cu ocazia Zilei Timișoarei, printre care și un eveniment menit să marcheze 60 de ani de activitate ai trupei Pheonix.

Mandatul primarului din Lugoj încetează, după ce s-a descoperit că avea domiciliul în Germania. Robu: Fritz este în aceeași situație

”Știre bombă: Prefectul de Timiș a anunțat că dispune încetarea de drept a mandatului Primarului de Lugoj, Claudiu Buciu, pe motiv că nu mai are domiciliul în Lugoj, ci doar reședință, domiciliul fiindu-i în Germania.

Fritz, Primarul Timișoarei, este fix în aceeași situație: nu are domiciliul în Timișoara, cum cere legea, ci doar reședință, domiciliul fiindu-i în Germania. Diferența între cei doi este una singură: Buciu este biet cetățean al unei colonii - ghiciți cum se cheamă ea! -, iar Fritz cetățean - superior, cum altfel?! - al unei metropole!. Biată Românie, ce-ai ajuns!

P.S: A nu se înțelege vreo urmă de ostilitate a mea la adresa Germaniei sau germanilor. Dimpotrivă, am o deosebită apreciere pentru Germania și pentru germani, în general. Și consider că personajul Fritz, mostră de incompetență și nerușinare, este nereprezentativ pentru admirabila nație germană. O rușine, pur și simplu, pentru ea!", a scris Nicolae Robu pe Facebook.

