Dan Negru, scrisoare pentru Adi Bărar, regretatul membru Cargo: Azi ţi-am prezentat băieţii, prima dată fără tine

"Adi, poate ajunge la tine "scrisoarea" mea.

Azi ți-am prezentat băieții, Cargo, prima dată fără tine. După 31 de ani.

Mai știi in '91 când Petea Umanschi mi-a spus să nu va încurc cu "Autostop" in prezentare? Si pănă la urmă tot am gafat. Așa am început! După 31 de ani, azi a fost prima datâ când nu mai erai pe scenă. Băieții sunt bine! Public full. Motoare turate!

Să ai lumină acolo unde ești, Adi. Moartea e grea doar pentru o viața netrăită.

PS- să nu uit. Am plecat din Antene dar azi mi-a fost dor de gluma ta cu "Negrule, mai bine haimana decât..." Știu, găseai tu una nouă cu Suleyman

PPS- Adi, mulțam de spoiler : la final se moare... Am învățat ca orice ai vrea să faci, fă-o acum. Nu sunt prea multe zilele de mâine..

Al tău, Blackie..", a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru: E sfârșitul lumii cu frica de caniculă. E bine să știm că sfârșitul lumii a mai fost

„E sfârșitul lumii cu frica de caniculă. Sfârșitul lumii a mai fost!”, și-a început astfel Dan Negru mesajul publicat miercuri pe contul de Facebook.

„Climatologii spun că a existat o "perioadă caldă Medievală" (medieval warm period), o epocă situată între anii 950-1250, când planeta a trecut printr-o încălzire accentuată și temperatura medie pe glob a fost cu până la 3 grade mai mare. Groenlanda (Greenland = ținutul verde) se numește așa pentru că în perioada caldă medievală, care a durat câteva sute de ani, insula era verde, nu înghețată. În acea perioadă, la cercul polar se făcea agricultură. Apoi, între 1300 până prin 1900 a urmat o perioadă dramatică de răcire pe care climatologi o numesc "Mică Glaciațiune".

E bine să știm că sfârșitul lumii a mai fost. Doar spaima e alta acum...”, a conchis Dan Negru.

Dan Negru, din Grecia: Litoralul grecesc, o adunătură de Eforie a anilor `90. Atena a ajuns de mult un ghetou

Dan Negru nu pare la fel de încântat de Grecia ca mulți români care o aleg ca destinație de vacanță.

Datele de la începutul sezonului arătau că Grecia așteaptă, în acest an, peste 1,4 milioane de turiști români. Turismul, pentru Grecia, reprezintă 25% din PIB. Anul acesta este anul revenirii, după doi ani de pandemie, un an al revenirii caracterizat de multiple crize și de inflație, ce a scumpit prețurile din frumoasa Elada. Și totuși, frumusețea e în ochii privitorului. Celebrul realizator de televiziune Dan Negru nu pare atât de încântat de locurile descoperite în Grecia. El o compară, în multe locuri, cu stațiunile Eforie din anii `90.

„Când stăm în genunchi, alții ni se par mari! Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia. Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou. Litoralul grecesc însă, lăudat mereu de noi, pare, în multe locuri o adunătură de Eforie a anilor '90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare într-o țară în care statul a eșuat. Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism.

Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei și prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți. Suntem mult peste ce are Grecia azi! Noi, cei asupriți mereu în istoria noastră, n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor. În 200 de ani de la independență, Grecia a intrat în faliment de 7 ori. Când ni se pare ca alții sunt mai mari decât noi, să ne ridicam din genunchi!” a scris Dan Negru pe Facebook.

