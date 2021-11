Dan Negru, reacţie dură după ce România a ratat calificarea la barajul pentru CM 2022. Care e "soluţia în viitor"

Amintim că România a câştigat meciul din Liechtenstein cu 2-0, dar a pierdut locul 3 după ce Macedonia de Nord s-a impus cu 3-1 în faţa Islandei. Calificarea la baraj a fost compromisă de România în meciul cu Islanda, terminat 0-0. Tricolorii aveau nevoie de o victorie atunci.

Dan Negru a răbufnit şi a spus care "soluţia în viitor".

"Cum pot sârbii? Aseară (n.r. duminică) au bătut Portugalia cu Ronaldo si s-au calificat la Mondiale. 1 milon de euro a dat guvernul Serbiei prima de calificare.

Băi, cum pot sârbii? O țară izolată de UE cu vreo 7 miloane de locuitori, ieșită dintr-un război sângeros, îl are pe Djokovic, are fotbaliști la marile cluburi europene, are baschetbaliști in NBA si autostrăzi cu tuneluri prin munți. Autostrada lor spre Grecia, terminată recent, are 36 de tuneluri săpate in munte. Noi avem 2 km tuneluri rutiere in toată țara.

Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția in viitor. Sunt sporturi performante în România care n-au public. Fotbalul e falimentar.

Căutați sporturile alea în anii care vin. Lăsați măscăricii din fotbal", a scris Dan Negru pe Facebook.

Record NEGATIV. Calificarea la Campionatul Mondial, ratată pentru a șasea oară la rând

Este pentru a șasea oară la rând când România privește de la televizor un nou Campionat Mondial, devenind și cea mai lungă perioadă de absență.

Ultima dată când naționala s-a calificat la un turneu internațional de fotbal a fost în 1998.

Recordul negativ precedent a fost de 5 Campionate Mondiale ratate la rând, începând cu cel din anul 1950 și până la cel din 1966, inclusiv.

Rezultate ultima etapă din Grupa J. Cum arată clasementul rușinii pentru tricolori

Grupa J

Armenia - Germania 1-4 Au marcat: Henrih Mhitarian 59 - penalty, respectiv Kai Havertz 15, Ilkay Gundogan 45+4 - penalty, 50, Jonas Hofmann 64.

Macedonia de Nord - Islanda 3-1 Au marcat: Ezgjan Alioski 7, Eljif Elmas 65, 86, respectiv Jon Dakur Thorsteinsson 54. Cartonaş roşu: Isak Bergmann Johannesson (Islanda) 79.

Liechtenstein - România 0-2 (0-1) Au marcat: Dennis Man 8, Nicuşor Bancu 87. Nicolae Stanciu (România) a ratat un penalty în min. 35 (şut pe lângă).

Rădoi: Este ultima mea conferință de presă ca selecționer

Mirel Rădoi a anunțat că a decis să nu mai continue la echipa națională de fotbal a României.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a anunțat, duminică seară, după meciul cu Liechtenstein, că a decis să nu accepte o eventuală propunere de prelungire a contractului ca tehnician principal al selecționatei române.

„Din punctul meu de vedere, este un eșec faptul că nu am reușit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferință de presă ca selecționer. Am luat această decizie, care cred că este normală.”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă de după meci, după ce naționala României a ratat calificarea la play-off-ul de baraj, pentru calificarea la Cupa Mondială Qatar 2022.

Acest articol reprezintă o opinie.