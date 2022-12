Pentru că este final de an, cu toții ne gândim la cei dragi.

Așa că l-am întrebat și pe Dan Negru cine este pentru el omul anului. Vedeta ne-a spus că urăște clasamentele de genul acesta, dar are trei oameni pe care i-a nominalizat: oamenii lui de suflet.

Dan Negru s-a referit la soția sa, Codruța, precum și la cei doi copii, Bogdan și Dara.

”Detest clasamentele de sfârșit de an pentru că ele nu fac altceva decât să crească mândria, să bucure orgoliul unora. Aș alege omul anului în fiecare familie pentru că la capăt de drum asta o să rămână, amintirea celor din preajmă. Eu am trei nominalizări: Codruța, soția mea și cei doi copii, Bogdan și Dara. Nu am ales încă învingătorul.” , a spus Dan Negru, pentru DC News.

Vezi și Exclusiv - Recomandarea lui Dan Negru pentru români, de Revelion, în primul an în care nu va apărea la TV în primele ore din 2023

După mai bine de două decenii, Dan Negru spune „stop” Revelionului la televizor. Cel puțin pentru o vreme.

Dan Negru a spus că nu este un capăt de drum. Revelionul cu Dan Negru este doar pus pe pauză. O pauză între aplauze.

Primul Revelion fără Dan Negru, după 22 de ani

Întrebat ce recomandare le face oamenilor care, până acum, petreceau Revelionul cu el la televizor, Dan Negru ne-a spus: „De câțiva ani de zile, făceam Revelioane și le recomandam public oamenilor să nu stea în preajma ecranelor, să se bucure de familie și prieteni. Sunt atât de puține Revelionele pe care apucăm să le petrecem împreuna, că este și păcat să le irosim pe ecrane, oricare ar fi ele - ecrane de televizor, de telefon, de laptop. Recomand să ne bucurăm de ai noștri, sunt prea puține Revelioane care ne-au mai rămas”.

Mai sunt speranțe ca, pe viitor, să faceți Revelionul cu românii?

Dan Negru are o veste bună pentru telespectatorii care se întrebau dacă îl vor mai vedea, pe viitor, în noaptea dintre ani, pe micul ecran.

„Da! Categoric, DA. Ca să mă pot reinventa spre show-urile de cultură generală smart, cum sunt cele pe care le fac acum, cu audiente uriașe, după cum sigur ați văzut în ziare, a fost nevoie să schimb televiunea și mutarea a fost prielnică. La fel și cu Revelionul, ca să-l reinventez era nevoie de pauza aceasta”, a mai spus Dan Negru pentru DC News.

Ce faceți dumneavoastră de Revelion?

Dan Negru a spus că, pentru el, cel mai important lucru este să fie alături de familie în noaptea dintre ani.



„Important cred că nu este ce faci, ci cu cine faci și pentru că o să-i am pe ai mei lângă mine sunt sigur că totul va fi bine”, ne-a mai zis Dan Negru.

Dan Negru este acum gazda dumneavoastră, la Kanal D, la cel mai simplu de înțeles quiz show pentru toată familia

Cel mai simplu de înteles quiz show pentru toată familia, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, a devenit obiceiul de consum pentru întreaga familie, în fiecare seară, de miercuri până vineri, de la 22:30, la Kanal D. Concurenţi de toate vârstele, cu profesii diferite, fac un adevărat spectacol faţă în faţă cu Dan Negru, doar prin agilitatea mintii şi bucuria de a găsi răspunsurile corecte la întrebările acestuia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News