Dan Negru: Dacă tot s-a dus Blue Airu' în cap, haideți aici, e tot sus!

Dan Negru intervine în criza suspendării zborurilor Blue Air și le recomandă românilor care au pierdut city-break-urile să meargă în vacanță pe Transfăgărășan:

„Dacă tot s-a dus Blue Airu' în cap, haideți aici!

E tot la înălțime! Cunosc o familie care a mers in aproape toate city-breakurile avioanelor low-cost dar n-a urcat niciodată pe Transfăgărășan.

Le fac o propunere celor care au pierdut city-breakul din weekendul ăsta din cauza avioanelor: haideți aici, e tot sus În septembrie 1974 l-au inaugurat.4 ani a durat construcția lui, între 1970-1974!“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Blue Air a reacționat marți seara, prin reprezentantul său Bogdan Năstase, care a fost întrebat la Realitatea Plus despre situația miilor de români blocați în aeroporturi, după ce compania a suspendat toate zborurile.

"Ne cerem scuze pasagerilor care astăzi și în zilele următoare se vor afla într-o situație grea. Noi am păstrat o corespondență cu reprezentanții fondului de mediu. Avem pierderi uriașe după pandemie. Am solicitat încă din luna mai un plan de eșalonare la plata acestei sume, pe care nu am contestat-o, o datorăm. Din iunie nu am mai avut niciun fel de comunicare, în iunie 2022 instanța a decis prelungirea acordului, motiv pentru care am considerat că reprezentanții acestei instituții au luat cunoștință de hotărârea instanței.

Astăzi am primit notificare că ne sunt conturile blocate. Vreau să spun că autoritățile statului român și-au exprimat dorința de a ne ajuta, ne-au sunat exprimându-și sprijinul. Încercăm să găsim soluții chiar în aceste momente", a spus Bogdan Năstase în cadrul emisiunii 100%, moderată de Laurențiu Botin.

Cum vor fi despăgubiți pasagerii

Ulterior, avocatul Blue Air a fost întrebat de către Laurențiu Botin cum vor fi despăgubiți românii care nu au reușit să ajungă la destinație pentru că zborul le-a fost suspendat pe nepusă masă.

"Absolut toate sumele datorate, în baza directivei europene Eu.261, bineînțeles că toate aceste persoane au dreptul să se îndrepte împotriva companiei pentru a recupera aceste sume. Este dreptul lor", a apus Bogdan Năstase.

Întrebat ce se întâmplă cu pasagerii care trebuiau să plece astăzi și mâine cu cursele Blue Air, avocatul Bogdan Năstase a spus: "Cu siguranță cei de astăzi deja au fost afectați. Am încercat să convingem OMV Petrom să ne acorde kerosenul pentru a zbura zborurile de astăzi tocmai pentru că știam că pasagerii sunt deja în aeroport. Din păcate, nu am avut elementele necesare să îi convingem și au refuzat acest lucru, motiv pentru care s-au întâmplat aceste anulări din oră în oră. Dacă în această noapte ne înțelegem și semnăm contractul, sper ca începând de mâine de la ora 12 să plece primele zboruri spre Grecia pentru a aduce pasagerii din Grecia" (citește continuarea AICI).

