Dan Bittman, "GELOS" pe Dragoș Bucur: Să fie CRUCIFICAT! E mai CRITICAT decât mine

Dragoș Bucur a stârnit un val de reacții după ce a scris că "nu se vaccinează și nu poartă masca". La o zi după mesajul controversat, actorul a revenit cu un nou mesaj, în care a explicat de ce a decis să scrie acel mesaj.

Dragoș Bucur nu este singura vedetă care și-a exprimat nemulțumirile față de pandemie și de virusul SARS-CoV-2, motiv pentru care a primit și reacții pozitive, printre criticile și injuriile primite de la urmăritori.

Unul dintre cei care l-au susținut a fost chiar Dan Bittman, care a fost în prim-plan acum câteva luni, cu acelați timp de mesaje.

Iohannis: Ne dorim tineri care să aibă meserii BĂNOASE. Trebuie să pornim de unde suntem acum

"Am văzut că Dragoş Bucur este următorul pe listă. Îmi pare rău şi îi doresc să treacă cu uşurinţă pentru momentele astea, pentru că o să fie crucificat. Am auzit că mai rău decât am fost eu este criticat. E un actor care mie îmi place, şi el, şi Dana Nălbaru, şi familia lor şi zic că a avut un răspuns foarte în regulă în presă. Mult curaj!", a declarat Dan Bittman, pentru fanatik.ro.

A MURIT Dianne Durham. Nadia Comăneci, sfâșiată de durere. A făcut ANUNȚUL