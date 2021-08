Dan Barna, dezvaluiri despre situația în care va pierde alegerile interne

"Dacă după congrese intrăm din nou într-o dezbatere despre hai să facem din nou cărţile, hai să împărţim ministere, hai să vedem pe cine pe unde punem, mai ardem încă trei-patru luni din care România din nou nu va înţelege nimic", a declarat la TVR Dan Barna.

"Nu văd o legătură între cele două. Va fi o decizie a partidului în orice moment şi am spus: eu nu am dramatisme în politică. Adică nu sunt: dom-le, dacă pierd plec acasă, încep să plâng, îmi iau cutia, iau fotografia, guma de şters şi plec aşa, cu o privire de jelanie înspre partid sau înspre Guvern. Nu despre asta este vorba. Dacă vom decide să schimbăm ceva, nu am nicio problemă.

Mi se pare însă că proiectul acesta în stabilitatea aceasta a structurii guvernamentale e foarte important, exact pentru şansa de a face reforme. Pentru că dacă după congrese intrăm din nou într-o dezbatere despre hai să facem din nou cărţile, hai să împărţim ministere, hai să vedem pe cine pe unde punem, mai ardem încă trei-patru luni din care România din nou nu va înţelege nimic", a afirmat Dan Barna, miercuri seară, la TVR.

El a adăugat că, indiferent de rezultatul alegerilor pentru şefia USR-PLUS, va rămâne în partid pentru că "suntem într-un maraton şi nu într-un sprint hăbăuc prin parc".