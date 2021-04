Dăianu (Consiliul Fiscal): Nu întâmplător Cîțu vorbește despre cheltuieli. Război de gherilă

„Procesul de corecție macroeconomică a fost amânat anul trecut, din cauza pandemiei, el a început în acest an. Nu întâmplător premierul Florin Cîțu vorbește despre nevoia de a controla cheltuielile. Cheltuieli pentru lupta împotriva pandemiei va trebui să facem. Suntem încă în război, omenirea este sub asediu, România este sub asediu, deci va trebui să ne luptăm cu pandemia și să nu fim cu punga mică în acest război. Acest dușman nu menajează pe nimeni”, a spus Daniel Dăianu.

„Calea este foarte clară. Negaționiștii - îi întâlnim și în ceea ce privește pandemia și în ceea ce privește impactul schimbărilor climatice - sunt clar respinși de experiența din Regatul Unit și Israel. Acolo unde s-a reușit să se treacă de un anumit prag cu vaccinarea populației, izbândă este foarte aproape! Dar trebuie să fie la nivel global, pentru că virusul nu cunoaște frontiere. În plus, avem aceste tulpini noi care fac ca acest război să fie unul de gherilă! S-ar putea să fim nevoiți în iarnă să ne vaccinăm din nou. Va trebui să mobilizăm resurse”, a mai spus Daniel Dăianu.

