Cuvinte din limba română care încep cu "pt". Le știai?

PTEROPÓD, -Ă, pteropozi, -de, adj., s. n. 1. Adj. Care are picioare proprii pentru înotat. 2. S. n. (La pl.) Ordin de moluște gasteropode care trăiesc în planctonul marin; (și la sg.) moluscă din acest ordin. – Din fr. ptéropode.

PTÓZĂ, ptoze, s. f. Fenomen patologic constând în deplasarea în jos a unui organ, de obicei ca urmare a slăbirii și a relaxării unor ligamente de susținere. – Din fr. ptôse.

PTERODACTÍL, pterodactili, s. m. Gen de reptile fosile zburătoare, de mărimea unei vrăbii. – Din fr. ptérodactyle.

PTERANODÓN, pteranodoni, s. m. Reptilă zburătoare fosilă din ordinul pterozaurienilor, cu aripi foarte mari. – Din fr. ptéranodon.

PTARMIGÁN s. m. v. potârniche albă.

PTIALAGÓG, -Ă, ptialagogi, -ge, adj. (Med.) Care activează salivația. [Pr.: pti-a-] – Din fr. ptyalagogue.

PTOLEMEIC, ~ă a [At: LABIȘ, P. 283 / P: ~me-ic / Pl: ~ici, ~ice / E: Ptolemeu + -ic] (Rar) 1 Privitor la Ptolemeu. 2 Privitor la concepția lui Ptolemeu, bazată pe doctrina geocentrică.

Cele mai vechi cuvinte românești

Cele mai vechi cuvinte românești sunt cele ce provin din fondul geto-dacic. Printre acestea se numără: Argeș, arunca, amurg, aprig, bară, baltă, barză, băiat, bălan, bordei, burtă, căciulă, cătun, cioban, cioc, copac, copil, doină, dop, fărâmă, gard, gata, groapă, leagăn, leșina, mal, mălai, mămăligă, moș, moț, nițel, ortoman, păstaie, prunc, rață, ridica, sculă, sterp, stăpân, tare, țap, țurcă, uita, urcior, viezure, viscol, zară, zestre, zgâia, zimbru, etc.

Cele mai vechi cuvinte spuse de om

"Dacă observăm ‘tu’, ‘eu’ și ‘cine’, putem spune că aceste cuvinte sunt probabil vechi de cel puțin 15.000-20.000 de ani. Sunetele folosite pentru aceste semnificații erau, probabil, foarte asemănătoare cu cele folosite astăzi”, a spus Dr. Mark Pagel, de la University of Reading’s School of Biological Sciences, potrivit shtiu.ro.

După ce a studiat aproximativ 200 de cuvinte comune în toate limbile europene şi asiatice, Mark Pagel şi colegii săi au tras concluzia că aproximativ 23 de cuvinte au rădăcini comune. Cele mai vechi 20 de cuvinte folosite de homo sapiens sunt, în această ordine: cine, doi, trei, eu, cinci, noi, patru, cum, unu, nume, limbă, nou, tu, unde, stea, a da, noapte, mână, a muri.

Printre cele mai vechi cuvinte se mai numără: foc, cenușă, vierme, bărbat, mamă sau a auzi. Cele mai vechi cuvinte exprimate în limba engleză sunt: I, who, we, thou, two, three, five.

