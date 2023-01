Cuvântul "mumie" a fost interzis în muzeele din Marea Britanie. Cu ce a fost înlocuit

Totul pentru că folosirea acestui cuvânt ar fi jignitoare pentru persoana decedată. Conform Daily Mail, "respectul" este motivul pentru care folosirea acestui cuvânt a fost interzisă.

Reprezentanţii muzeelor ar fi de părere că folosirea acestui cuvânt îi dezumanizează pe cei care au murit şi face referire şi la trecutul colonial al Marii Britanii. Expresia considerată potrivită acum este "persoană mumificată" sau "rămăşiţe mumificate".

British Museum spune că această exprimare evidenţiază vizitatorilor faptul că se uită la rămăşiţele unei persoane care a trăit cândva, în timp ce Great North Museum: Hancock, din Newcastle, a adoptat această expresie pentru "Irtyru", o femeie mumificată în preajma anului 600 î. Hr, pentru "a recunoaşte istoria exploatării coloniale şi pentru a-i oferi respectul pe care îl merită".

Şi Muzeul Naţional Scoţian, din Edinburgh, a îndepărtat eticheta "mumie" din sălile sale.

"Unde ştim numele unui individ, îl folosim. Altfel, folosim expresiile bărbat mumificat, sau femeie, fată, băiat, persoană. Pentru că ne referim la persoane, nu la obiecte. Cuvântul mumie nu este incorect, dar dezumanizează, pe când folosirea expresiilor menţionate îi încurajează pe vizitatori să se gândească la aceştia ca la indivizi", a transmis un purtător de cuvânt al instituţiei.

Cuvântul "mumie" a fost folosit în limba engleză încă din 1615, însă mulţi spun că el are un trecut colonialist, pentru că este derivat din cuvântul "mummiya", din arabă, care înseamnă "bitumen", o substanţă de îmbălsămare. Multe dintre aceste rămăşiţe au fost descoperite şi aduse în Marea Britanie mai ales în epoca Victoriană.

