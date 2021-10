CUTREMUR PUTERNIC în Tokyo. Magnitudine de 6,1 pe scara Richter - VIDEO

Un puternic seism, cu magnitudinea preliminară estimată la 6,1, a zguduit metropola Tokyo şi zonele înconjurătoare joi seară, a relatat postul public nipon NHK, scrie Realitatea.net.

Cutremurul, înregistrat la ora 22:41 p.m. (13:41 GMT), a fost de nivel "5 plus" pe scala seismică a Japoniei, o intensitate care ar putea provoca unele daune clădirilor şi pene de curent, potrivit Agenţiei de Meteorologie din Japonia. Seismul a avut epicentrul în nord-vestul prefecturii Chiba, la est de capitala Tokyo.

Circulaţia pe mai multe linii de tren de mare viteză a fost întreruptă din cauza seismului, a precizat NHK. Potrivit postului public, nu există pericol de tsunami. De asemenea, nu au fost consemnate imediat persoane rănite sau daune, însă locuitorii au fost avertizaţi asupra riscului de producere a unor posibile replici.

CUTREMUR în Pakistan. Autoritățile se tem că numărul morților e mai mare

Cel puțin 20 de persoane au decedat, iar alți 300 de oameni au fost răniți, joi dimineață, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs în sud-vestul Pakistanului, în provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,9 grade a ucis joi dimineață cel puțin 20 de persoane în provincia Balochistan, din sud-vestul Pakistanului, a informat Dawn, citat de Bloomberg. Autoritățile se tem că numărul morților este mai mare. La puțin timp după ce s-a produs, cutremurul, care a avut loc la doar 10 kilometri adâncime, a fost revizuit la 5,7.

Au fost provocate alunecări de teren și mai multe case din regiune au fost avariate, a declarat Naseer Ahmed Nasir, directorul general al Autorității Naționale regionale de Gestionare a Dezastrelor, potrivit ziarului Dawn. Mai multe familii au rămas fără adăpost, după ce locuințele lor s-au făcut una cu pământul.

Seismul a avut loc la ora 3.00, ora locală, într-o regiune muntoasă, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad. Zona este cunoscută pentru numeroasele sale mine de cărbune, notează Mediafax. Mulți dintre localnici dormeau și nu au reușit să se salveze și au rămas prinși sub dărâmături. Dintre cei care au pierit, majoritatea sunt femei și copii.

FC #Balochistan started rescue operation last night and providing medical assistance to injured citizens



Prayers for people of #harnai who are affected from #earthquake pic.twitter.com/RZekdzQWnZ