CUTInE, premieră pentru bebeluși și copii de vârstă mică la Teatrul Ion Creangă

Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici să descopere o lume fantastică, plină de imaginație, în cel mai recent spectacol creat special pentru copii de vârstă mică (sub 3 ani): CUTInE, de Andra Burcă, un spectacol compus din dans, mișcare și emoție. Premiera are loc sâmbătă, 10 iulie, ora 18:00, la Sala Mică a Teatrului Ion Creangă, unde copiii vor explora un spațiu construit din cutii supradimensionate și vor experimenta alături de actori, construind și deconstruind pentru simpla bucurie a jocului.

CUTInE ne dă posibilitatea tuturor, de la mici la mari, să transformăm un spațiu și un obiect în ceea ce ne îndeamnă creativitatea. Vom pune cutie lângă cutie și vom forma un zid, un tunel, un pod, un labirint, un bloc, o casă – locuri metaforice și fizice pe care le vom cerceta în această aventură, creată și regizată de coregrafa Andra Burcă, cu participarea actorilor Eliza Teofănescu și Tudor Morar. Din echipa de creație fac parte de asemenea Andrei Răduț, autorul scenografiei, și Radu Mihalache, care semnează muzica.

Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București, cu o dublă specializare în Coregrafie și Pedagogie Teatrală, Andra Burcă activează atât în România, unde a colaborat cu Teatrul Ion Creangă și Teatrul Gulliver din Galați, cât și în Italia, unde a colaborat cu Teatrul La Baracca Testoni Ragazzi din Bologna, pentru spectacole dedicate copiilor de vârstă mică și foarte mică.

Realizat în regim de coproducție, în cadrul proiectului european MAPPING - A Map on the aesthetics of performing arts for early years, cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, spectacolul se înscrie în demersurile Teatrului Ion Creangă de promovare a teatrului prin mijloace specifice Educației Timpurii în rândul celor mai tineri spectatori: copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 6 ani. Aceste demersuri, reunite în Programul „Educația Timpurie. Teatru pentru 0 – 6 ani”, reprezintă un pilon repertorial al Teatrului Ion Creangă încă din anul 2005. Astfel, Teatrul și-a propus să racordeze România la noi direcții de creație și cercetare internaționale care valorizează implicarea copilului în sfera artistică încă din primul an de viață.

Spectacolul se va juca în perioada următoare atât în regim indoor – la Sala Mică a Teatrului Ion Creangă, cât și outdoor – în Amfiteatrul VăraTIC din grădina Casei Eliad, calendarul detaliat fiind disponibil pe website-ul www.teatrulioncreanga.ro. Biletele se pot achiziționa prin rețeaua Entertix și Myticket, dar și de la Casa de Bilete a Teatrului Ion Creangă, tel. 0767 934 374.