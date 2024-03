Curtea Artiștilor lansează manifestul "Wake up" pentru renașterea comunităților prin cultură

Astăzi, 27 martie, este Ziua Mondială a Teatrului. Festivalul cultural Curtea Artiștilor, ajuns la cea de-a șaptea ediție, lansează manifestul “Wake up”- pentru renașterea comunităților prin cultură. Curtea Artiștilor este un festival cultural născut în 2018, la inițiativa unui tânăr actor, Darius Prodan care a organizat spectacole în curtea bunicii. Șase ani mai târziu, festivalul aduce,între 5 iulie și 7 septembrie, peste 150 de evenimente la Zalău. Printre actorii prezenți la evenimente s-au numărat Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marian Râlea, Pavel Bartoș, Răzvan Vasilescu, Anca Sigartău, Florin Piersic Jr., Elena Ivanca și Sebastian Lupu.

“Wake up” - în cinci județe din România nu există teatru

Manifestul “Wake-up” care este și conceptul creativ al celei de-a șaptea ediții a festivalului cultural Curtea Artiștilor își propune să atragă atenția asupra faptului că în continuare, în România, accesul la cultură în unele județe este aproape inexistent. În cinci județe din România (Sălaj, Bistrița Năsăud, Mehedinți, Teleorman, Ialomița și Călărași) nu există teatre. Fondatorul festivalului Curtea Artiștilor, Darius Prodan, vrea să arate că prin implicare și dedicare, setea pentru cultură poate fi stârnită, iar comunitățile se schimbă atunci când au acces la ea.

"În acest moment activitatea culturală din România este concentrată în marile centre urbane. E crucial ca și “periferia” să aibă acces și să producă cultură, deoarece aceasta ar putea revitaliza identitatea locală, atrage mai mulți turiști și investiții și ar crea o comunitate mai vibrantă și mai interconectată. Cultura este ca un liant care ne conectează și ne întărește legăturile sociale.” a declarat Darius Prodan, fondator Asociația ProTeatru.

Festivalul Curtea Artiștilor: De la 450 de spectatori în 2018, la 50.000 în 2024

Festivalul cultural Curtea Artiștilor a fost creat în 2018, la inițiativa lui Darius Prodan, fondator al Asociației ProTeatru, care a organizat 3 spectacole de teatru în curtea bunicilor. 450 de persoane au participat atunci la evenimente. A crezut în ideea lui și a continuat să dezvolte acest eveniment, iar anul acesta, la cea de-a șaptea ediție a festivalului, care va avea loc între 5 iulie și 7 septembrie, se vor organiza peste 150 de evenimente culturale precum: spectacole de teatru, stand-up comedy, proiecții de filme, concerte, expoziții de artă, evenimente de networking și activități pentru copii. Se estimează că 50.000 de persoane vor lua parte la evenimente în cele două luni de festival. Și numărul de voluntari implicați în organizarea evenimentului a crescut de la 7 la 200.

"Festivalul Curtea Artiștilor este un răspuns la nevoia orașului pentru cultură și teatru. Este conceput ca un eveniment-soluție pentru un oraș cu activitate culturală redusă, de aceea durează 10 săptămâni. Astfel ne propunem să oferim comunității o porție de normalitate în ceea ce privește accesul la cultură, să formăm noi obiceiuri de consum și să dezvoltăm noi tipuri de public. Pentru mine, Zalăul nu este doar un simplu oraș, ci o parte din sufletul meu. Aici am trăit cele mai frumoase clipe, am simțit primele emoții și am descoperit lumea într-un mod unic. Mulți spun că Zalăul este atipic, dar eu văd în el un potențial nesfârșit, chiar dacă mulți au pierdut speranța. Da, am întâmpinat obstacole și dezamăgiri, dar asta nu face decât să îmi întărească hotărârea.”, a declarat Darius Prodan, fondator Asociația ProTeatru.

Darius Prodan își propune să extindă conceptul festivalului cultural și în alte orașe din țară.

