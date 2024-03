CURS BNR pentru weekend și luni, 30, 31 martie și 1 aprilie 2024. Informații despre EURO, LEU, DOLAR, LIRĂ. Aurul a depășit 330 de lei

CURS BNR pentru weekend și luni, 30, 31 martie și 1 aprilie 2024:

Euro a ajuns la 4,9695 lei, după o scădere raportată vineri de 0,0035 lei.

Dolarul SUA a scăzut puțin până la 4,6078 lei, cu 0,0007 lei.

Francul elvețian a crescut până la 5,1124 lei, cu 0,0210 lei.

Lira sterlină a scăzut la 5,8126 lei, cu 0,0041 lei.

Leva bulgărească se află la 2,5409 lei, în scădere cu 0,0017 lei.

Noua liră turcească valorează 0,1429 lei (+0,0001 lei).

Gramul de aur tot crește, a ajuns la 330,7911 lei (+2,9560 lei).

Cotațiile au fost comunicate vineri de BNR și sunt valabile pentru zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie.

Citatul zilei de la BNR:

“The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.”

Ayn Rand

Trad: Întrebarea nu este cine mă va lăsa, ci este cine mă va opri”.

