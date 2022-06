Cum traduce Bogdan Chirieac cererea Ucrainei: Spre deosebire de noi, Polonia a bifat foarte bine multe capitole

Invitat telefonic la Realitatea Plus, la emisiunea „Raport de zi“, moderată de Ana Maria Păcuraru, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ajutorul militar solicitat Occidentului de Ucraina, în speță rachete cu rază medie de acțiune, pentru a putea face față forțelor ruse.

„Cred că este mai degrabă un reproș din partea președintelui Zelenski și ideea este cum poți să trimiți, peste noapte, aceste rachete, fiindcă ele trebuie să aibă și oameni instruiți care să le folosească. Armele astea noi sunt foarte bune, sunt sofisticate, sunt mult peste ce are Uniunea Sovietică de astăzi, dar ai nevoie de timp, de pregătire. De asemenea, cum le aduci în Ucraina? Nu e ușor să le aduci, fiindcă rușii bombardează. E un joc complicat în acest moment care se face cu mari pierderi de vieți omenești și eu cred că Occidentul, din care și noi facem parte, trebuie să aibă în vedere foarte clar că va urma un conflict înghețat acolo. Putin va ocupa, în mod evident, estul și sudul Ucrainei, va încerca să numească teritoriul cucerit Noua Rusie, cum a menționat.

Ce vom face din acel moment, fiindcă Ucraina nu o să mai aibă ieșire la mare? Probabil că vor veni până la gurile Dunării, ne vom învecina cu Rusia pe brațul Chilia și trebuie să vedem care este strategia de adoptat în continuare. În ritmul acesta, nu vor reuși. Bun, am văzut ce înseamnă armata roșie, că e doar o fantomă, dar e fantomă criminală, fiindcă omoară 200 de soldați ucraineni pe zi. Eu cred că mai omoară 500 de civili pe zi, fiindcă rușii trag în obiective civile, în blocuri de locuințe, în școli, în grădinițe, în spitale. Nu au niciun fel de apăsare în această direcție. Cum facem mai departe? Câte instalații? Câte tunuri? Cum le aduci? Cum se întâmplă? Nu e deloc ușor să te opui tăvălugului de fier cu care vine armata roșie“, a spus Bogdan Chirieac.

Chirieac: Polonezii îi pot respinge pe ruși

Jurnalista Ana Maria Păcuraru l-a întrebat pe analistul politic de ajutorul militar polonez, pe care autoritățile de la Varșovia l-au dat Ucrainei (citește AICI):

„Spre deosebire de noi, Polonia a bifat la foarte bine foarte multe capitole din această tranziție de după prăbușirea comunismului. Polonia are armată, Polonia nu a cunoscut prăbușirea economică în 2008-2011, Polonia a fost una dintre foarte puținele țări ale lumii care nu au cunoscut acea prăbușire, Polonia absoarbe fondurile europene, Polonia nu risipește nimic din ceea ce înseamnă ajutor occidental. Dimpotrivă, mai cere. Polonia are ce să trimită, doamnă! Noi nu avem. Tancurile românești nu sunt acceptate de Ucraina fiindcă sunt total vulnerabile la vechiturile rușilor. Ale noastre sunt și mai vechi, și mai vetuste.

Armata poloneză, astăzi, face față unui atac al armatei lui Putin. Face față, îi respinge! Nu spun că Polonia cucerește Rusia, dar dacă au proasta idee să încerce să invadeze Polonia, cum au făcut în Ucraina, polonezii îi resping pe ruși.

România trebuie să o ia de la zero, probabil cu ajutor occidental, cu pregătirea armatei, cu reforma profundă a armatei. Noi ne dăm seama cât de jos suntem. Acest conflict a făcut și o radiografie a României și cine are ochi să vadă a văzut cât de jos suntem. Că președintele Iohannis nu spune asta, pot să înțeleg, că, până la urmă, sunt și chestiuni de moral pentru români, dar nu cred că nu și-a dat seama și domnia sa de faptul că țara noastră nu are niciun fel de reformă fundamentală făcută până la acest moment, nici justiție, nici administrație, nici instituții viabile, iar armata este la fel ca restul poporului“, a mai spus Bogdan Chirieac.

Putin se compară cu Petru cel Mare: El nu cucerea nimic, ci recupera și întărea țara. Și nouă ne revine la fel

Preşedintele rus Vladimir Putin a comparat politica sa cu cea a ţarului Petru cel Mare atunci când acesta a luptat contra Suediei, în Marele Război al Nordului, invadând o parte a acesteia, precum şi ceea ce sunt astăzi Finlanda, o parte din Estonia şi Letonia, transmite AFP.

'Tocmai am vizitat o expoziţie dedicată celei de-a 350-a aniversări a lui Petru cel Mare. Este uimitor, dar aproape nimic nu s-a schimbat. (...) Petru cel Mare a purtat Războiul Nordului vreme de 21 ani. Există impresia că, luptând cu Suedia, a cucerit ceva. Nu a cucerit nimic, a recuperat. Nu cucerea nimic, recupera', a afirmat Putin, într-o întâlnire cu tineri antreprenori la Moscova.

'Atunci când a întemeiat noua capitală (Sankt Petersburg, n.red.), nicio ţară din Europa nu recunoştea acest teritoriu ca aparţinând Rusiei. Toată lumea îl considera ca făcând parte din Suedia. Dar, din timpuri imemoriale, acolo trăiau slavi alături de popoare fino-ugrice. (...) El recupera şi întărea' ţara, a mai spus preşedintele rus.

'Din câte se pare, ne revine şi nouă să luăm înapoi şi să întărim', a adăugat el, părând să facă aluzie la ofensiva rusă în Ucraina.

'Da, au existat epoci în istoria ţării noastre când am fost obligaţi să ne retragem, dar numai pentru a ne recupera forţele şi a merge înainte', a mai afirmat Putin.

Înfrângerea Suediei în Marele Război al Nordului (1700-1721) avea să facă din Rusia principala putere în Marea Baltică şi un actor important pe scena europeană.

Rusia îl sărbătoreşte joi pe ţarul Petru cel Mare, care a încercat să apropie imperiul de Europa, un ecou al trecutului care contrastează cu prezentul, în plină ruptură între Moscova şi Occident din cauza invaziei ruse din Ucraina (citește continuarea AICI).

