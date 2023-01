Cum slăbește Mirela Vaida, după sărbători: Am un secret. Este singura dietă care dă rezultate la mine

Mirela Vaida, mamă a trei copii, se menține într-o formă extraordinară, la vârsta de 40 de ani. Aceasta are o siluetă de invidiat, pe care reușește însă cu mult efort să o țină constantă. În exclusivitate pentru Spectacola, celebra prezentatoare ne-a dezvăluit care este secretul reușitei sale, prin care a scăpat deja de câteva kilograme în plus.

„De câțiva ani, eu îmi propun să fiu într-o continuă dietă, dar nu pot. În weekenduri, dacă ieșim la o masă sau dacă avem musafiri sau suntem invitați undeva, eu nu am cum să țin dietă. Eu sunt o pofticioasă și efectiv iubesc mâncarea. O ieșire pentru mine la restaurant sau o întâlnire cu prietenii nu are cum să fie fără mâncare. Mâncarea este ceva esențial, nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncarea după mine, la muncă. La pauza publicitară de la 18 fără 10 eu am sacoșa mea cu mâncare, în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin.

Nu pot mâncă în 5-6 minute o masă. Îmi iau ceva ușor. Încerc să mănânc o salată sau o carne la grătar, un pește la grătar cu brocoli sau fasole verde în abur, lucruri cât mai sănătoase și fără grăsimi și încerc ca aceea să fie ultima mea masă. Este un pic greu, când ajungi seara acasă. În momentul în care te relaxezi și după ce culci copiii, vrei să te uiți la un film, atunci îți cere organismul ceva, pentru a te simți complet relaxat. Să-i dai ceva, atunci e grav. Dacă ai scăpat și ai trecut de pragul acela cu crănțănelele, ești un om salvat și se vede efectiv pe cântar a doua zi.”, a declarat Mirela Vaida, în exclusivitate pentru Spectacola.

Citește mai departe pe spectacola.ro>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News