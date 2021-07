Proiect pentru reducerea numărului de accidente mortale. Titi Aur: Zace în neputinţă. Asta mi-a spus un parlamentar

”Accidentele la noi pot fi diminuate. Din păcate nu pot fi aduse la zero, dar ar putea fi diminuate prin implicarea foarte mult a autorităților prin forțarea acestor etape de educație în școala generală, în școala de șoferi și după. Suedia care este cea mai sigură țară din punct de vedere al conducerii a ajuns la zero victime copii în accidente de circulație. Zero morți copii în accidente de circulație. Pentru acest rezultat au contat toate etapele de educație: școala, părinții care sunt responsabili și țin copii în scaune, respectă cu mai multă strictețe regulile când este cu copilul în mașină. La noi vedem acei inconștienți care pe lângă faptul că nu țin copiii asigurați în centură sau în scaun mai fac și diferite nebunii pe drum: depășiri riscante, nu acordă prioritate. Eu nu cred că există un părinte sau chiar o rudă care să nu își iubească copilul. Eu cred că sunt doar inconștienți. De ce sunt așa? Pentru că nimeni nu le spune. Că el crede că mașina îi conferă acea siguranță și dacă el conduce de 3,5,7,10, 20 de ani, nu poți să-i spui nimic unuia care conduce de 20 de ani că el știe tot.

În 2019 cred că am ajuns la 120 de copii morți în accidente de circulație în timp ce Suedia are zero absolut la acest capitol”, a spus Titi Aur.

”Un alt indicator, neoficial, care poate să arate că doar educația poate să schimbe lucrurile și nu drumurile este aceea statistică neoficială că în timpul alegerilor locale crește numărul de victime și de accidente pe drumurile județene. Explicația este că fiecare autoritate locală, primărie, consiliu județean, înainte de alegeri încep să asfalteze ca să arate poporului cât de buni sunt ei să fie realeși. Cu ultimele resurse, cu împrumuturi, toți asfaltează, pun petice să astupe gropile. Și când se vede șoferul român pe drumul bun, că până atunci în ultimii doi trei ani a tot mers prin gropi și prin șanțuri și șleauri, când a văzut drumul asfaltat merge mai tare și atunci crește numărul de accidente și numărul victimelor. Asta se întâmplă pe DN 2, DN 6”, a mai explicat fostul pilot de raliuri.

Câți bani se alocă de la buget pentru victimele accidentelor de circulație

”Dacă prin educație am scădea cu 20% numărul accidentelor din România, și se poate sigur 100% prin educație, ar însemna vreo 400-500 de morți mai puțin, ar însemna răniți mai puțini, ar însemna din trei miliarde trei sute de milioane cât consumă România pe urma a victimelor accidentelor vreo 600 de milioane de euro economie la buget și ar costa, dacă statul ar plăti cursurile de conducere defensivă, cam 150 de milioane pe an.

Adică ar investi statul 150 de milioane de euro pe an, ar economisi 600 de milioane de euro, deci un profit de peste 400-500 de milioane de euro în plus la buget și nu în minus, și ar însemna sânge mai puțin pe șosea, ar însemna civilizație mai multă. Eu vă garantez că dacă s-ar face un program național de educație, cu adevărat, numărul de accidente ar scădea cu cel puțin 20%”, a mai spus Titi Aur.

Un proiect numit dorință zace în neputință

”Am discutat zilele trecute cu un domn deputat, șeful comisiei de transporturi din Camera Deputaților care a spus 'proiectul este foarte bun, o să-l susținem'. Doar că nu-l susțin în Parlament de doi ani și tot ei spun că-l vor susține. La un moment dat mi-a spus: 'știți avem o problemă cu Consiliul Concurenței'. Ce problemă aveți, am întrebat eu. 'Păi sunteți singurul furnizor de cursuri'. Nu-i adevărat sunt cel puțin 15 entități care furnizează cursuri de conducere defensivă, iar un astfel de program național ar crea cel puțin 100 de entități în toată România; că nu o să vină ăla de la Satu Mare, de la Timișoara de la Botoșani, Suceava să facă la mine în București. Eu nu pot să fac mai mult de 10-15.000. Acum fac 7.000. Să zic că dublez capacitatea, dar mai mult nu am cum. Deci s-ar crea infrastructură, locații în România, doar că autoritățile ar trebui să se implice.

Aici eu îmi dau cu stângu-n dreptul. De ce? Pentru că dacă nu spun nimic nimeni nu mă bagă-n seamă, dacă spun zic că am interes. Bineînțeles că vor fi furnizori de cursuri, după calculul meu 2.500-3.000 de noi locuri de muncă în zona asta (trainer și tot personalul auxiliar) ca să școlarizezi cei 1,5 milioane de șoferi pe an ca o dată la 4-5 ani să-i școlarizezi pe cei 5 milioane de șoferi activi că sunt 8 milioane în total dar unii nu conduc, unii sunt pe afară, iar activi sunt cam 4-5 milioane. Nu sunt singurul care poate face asta dar eu sunt cel mai vizibil și cel mai 'bârfit' în mediul politic care spun: 'păi facem numai pentru ăla?' Eu v-am spus: când vorbesc transmit niște informații dar în același timp creez și acea suspiciune că... 'da... este interesul lui'... Recunosc este și interesul meu, este și normal, dar este și experiența pe care o avem, eu cu colegii mei care ne ocupăm de povestea asta”, a mai spus Titi Aur.