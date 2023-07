Invitat la emisiunea „DC Conducem", moderată de jurnalistul Florin Răvdan, Titi Aur a spus că rolul psihologului în astfel de cazuri este esențial și întotdeauna e necesar să înțelegi ce ți s-a întâmplat în acel accident pentru a putea depăși frica.

„Cum scapi de frica de a urca la volan, dacă o ai, după ce ai fost implicat într-un accident? Sunt șoferi care au o timorare.”, a întrebat Florin Răvdan.

„Noi am găsit soluția. Am avut un coleg, acum el a plecat de la noi, un psiholog foarte bun, Emil Gâtej, care făcea niște cursuri exact pentru această categorie. Nu poți să faci asta printr-o formulă standard. Trebuie aplicată la fiecare persoană în parte și asta o poate face, din punctul meu de vedere, doar un psiholog sau cineva cu pregătire în această zona. Pregătirea trebuie să fie și de psihologie și de șoferie. De ce? Pentru că trebuie o psihologie aplicată.

Cum a reușit și a avut niște reușite foarte bune la astfel de persoane Emil Gâtej? Discuții, condus mașina în poligon, trecut prin simulatoare, făcut pas cu pas, înțeleasă fiecare persoană din ce motiv are această reținere, această frică. Rămâi cu frica cea mai mare când nu ai înțeles ce ți se întâmplă. Când înțelegi ce ți s-a întâmplat la accident, probabilitatea să treci peste faza respectivă este mult mai mare. Adică am mers cu viteză, n-am frânat, n-am tras, am derapat, am înțeles ce am greșit și pot să trec mai ușor peste asta.

Când ai un accident în care tu n-ai înțeles ce ți s-a întâmplat poți să rămâi cu o frică și cu o anxietate de nu mai vrei să te urci nici în calitate de pasager și nicidecum la volan.

Cu cât avem mai mulți șoferi nepregătiți sau insuficient pregătiți, cu atât probabilitatea ca unul care are un accident să nu înțeleagă ce i s-a întâmplat, este mai mare. Fiind bine pregătit, chiar dacă ți se întâmplă, poți să înțelegi unde a fost greșeala sau ce s-a întâmplat. Eu cred că singura variantă este cu astfel de programe făcute de către psihologi care știu și au și elemente de șoferie. Emil are și doctorat dat în siguranță rutieră și a făcut asta.

Acum din păcate el nu poate să mai facă pentru că a intrat în sistemul de pregătire la Ministerul de Interne și îi pregătește pe cei de acolo pentru că a ajuns la un nivel la care chiar poate.", a spus Titi Aur la emisiunea „DC Conducem”, de pe DC News.

