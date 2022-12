Cum să slăbești 10 kilograme până la Crăciun

Dacă îți dorești să slăbești 10 kilograme până la Crăciun, poți încerca această dietă. Este inventată de doi specialiști americani care spun că pentru a arde ușor grăsimile trebuie să mănânci în opt ore pe zi, adică fie mănânci de la 9 dimineață până la 5 seară, fie de la 11 dimineață la 7 seară.

Cu această dietă, spun specialiștii, într-o singură săptămâna poți topi până la 4,5 kilograme. În patru săptămâni ai putea da jos 10 kilograme, dacă ții cont de intervalul orar recomandat, scrie Realitatea.net. Explicația acestora constă în faptul că atunci când stăm până târziu și mâncăm pe tot parcursul celor 24 de ore, corpurile noastre nu pot procesa mâncarea pe care o consumăm, iar calorii ajung fix acolo unde nu trebuie și se depun. Respectarea acestui interval orar în care mănânci te-ar putea ajuta să slăbești, dar este necesar și să ai și o alimentație echilibrată, bazată pe fructe și legume, să faci mișcare cel puțin 30 de minute pe zi și să bei doi litri de lichide.

Trucuri care te vor ajuta să reduci senzația de foame atunci când vrei să slăbești

Există câteva trucuri simple care te pot ajută să combați senzația de foame atunci când vrei să slăbești, potrivit andreearaicu.ro. Iată ce să încerci:

1.Consumă alimente bogate în fibre

Alimentele care conțin fibre reduc apetitul. De aceea, ar trebui să mănânci alimente precum fructele, legumele, cerealele integrale și leguminoasele. Acestea au de obicei un conținut caloric redus și un volum mare, ceea ce potolește foamea pentru mai mult timp, ajutându-te să mănânci mai rar.

2. Mănâncă mai multe supe și ciorbe

Dacă mănânci supă sau ciorbă pe baza de legume ca fel principal, te vei satură mult mai repede și vei avea un aport mai scăzut de calorii. Nu e valabil și pentru supele sau ciorbele care conțin smântână sau sunt grase. Alege supele de pui, de legume sau leguminoase (fasole, linte, năut, mazăre etc).

3. Potolește-ți foamea cu o salată

Un studiu a arătat că atunci când oamenii consumă o salată mare cu un conținut redus de calorii (aproximativ 100 de calorii) înainte de prânz, vor mânca cu 12% mai puține calorii în timpul mesei. Poți combina salata verde cu roșii, castraveți, morcovi și țelină, folosind un dressing cu un conținut redus de grăsimi. Evită mai ales maioneza. Vezi mai mult AICI.

Cum scapi ușor de grăsimea de pe burtă. Patru trucuri pe care le poți folosi dimineaţa

Unele trucuri esenţiale pentru viaţa noastră, la care putem recurge în fiecare dimineaţă, ne pot ajută să pierdem mult mai rapid grăsimea de pe abdomen, relatează MedikForum, cu referire la publicaţia 'Eat This, Not That!'. Așadar, unul dintre aceste trucuri - susţin experţii revistei 'Eat This, Not That!' - ar fi consumul în fiecare dimineaţă a unui pahar cu apă cu suc de lămâie. În cazul consumului de apă cu lămâie, încercările noastre de a pierde în greutate devin mult mai eficiente, scrie Rador, citând Rosbalt.

Un pahar de apă cu lămâie, pe care îl bem dimineaţa, creează sentimentul de saţietate, ceea ce ne permite să nu exagerăm cu consumul de alimente la micul dejun şi, de asemenea, menţine metabolismul sănătos. Al doilea truc este să bem cafea neîndulcită. Nu puneţi îndulcitori în cafeaua de dimineaţă, susţin experţii. Potrivit datelor studiului realizat, zahărul adăugat în dietă este strâns asociat cu o creştere a grăsimii viscerale, precum şi cu grăsimea abdominală, care măreşte burta.

De asemenea, experţii recomandă adăugarea fulgilor de ovăz la smoothie-uri sau la iaurt, chefir, supe dense şi alte feluri de mâncare potrivite pentru a slăbi. În acest fel, puteţi creşte aportul de fibre solubile găsite în ovăz, ceea ce este foarte benefic pentru creşterea bacteriilor prietenoase în intestin. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News