Cum s-au descurcat românii din străinătate în cupele europene. Adrian Rus a marcat pentru Fehervar

Fundaşul român Adrian Rus a marcat un gol pentru echipa maghiară Fehervar Szekesfehervar, care a dispus cu 4-1 de azerii de la Qabala FK, joi seara, pe teren propriu, în prima manşă din al doilea tur preliminar al Europa Conference League la fotbal.



Oaspeţii au deschis scorul, prin Raphael Alemao (16), dar Fehervar a punctat de patru ori până la final, prin Kenan Kodro (30, 74), Adrian Rus (67) şi Budu Zivzivadze (90). Rus a fost integralist la gazde, în timp ce mijlocaşul Claudiu Bumba a fost rezervă.



Internaţionalul român Deian Sorescu a fost eliminat după doar 21 de minute în meciul pe care Rakow l-a câştigat cu 5-0 în faţa formaţiei FC Astana. Deian Sorescu a primit cartonaşe galbene în min. 12 şi 21. Fundaşul român Bogdan Racoviţan a fost şi el titular în echipa poloneză, dar a fost înlocuit la pauză, scrie Agerpres.



PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, a fost învinsă neaşteptat de Levski Sofia, în capitala Bulgariei, cu scorul de 2-0.



Cu acelaşi scor a pierdut şi Neftci Baku, formaţie pregătită de tehnicianul român Laurenţiu Regehcampf, victoria revenind formaţiei cipriote Aris Limassol, pe teren propriu (2-0).



Kisvarda, vicecampioana Ungariei, a dispus cu 1-0 de Kairat Almatî, în Kazahstan, într-un meci în care mijlocaşul român Andrei Peteleu a fost înlocuit după 16 minute la oaspeţi, iar portarul Otto Hindrich a rămas pe banca de rezerve.



Alexandru Băluţă a evoluat 79 de minute la Puskas Akademia, învinsă cu 3-0 de Vitoria Guimaraes, în Portugalia. Internaţionalul român de tineret Marius Corbu a fost doar rezervă la echipa maghiară.



Românul Marcel Bîrsan a arbitrat meciul dintre SJK Seinaejoki (Finlanda) şi Lillestroem SK (Norvegia), câştigat de oaspeţi cu 1-0.

Rezultate:



Marţi

Hibernians (Malta) - Levadia Tallinn (Estonia) 3-2

KF Tirana (Albania) - NK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) 0-1

La Fiorita (San Marino) - Ballkani (Kosovo) 0-4



Miercuri:

Botev Plovdiv (Bulgaria) - APOEL Nicosia (Cipru) 0-0

Vikingur (Feroe) - DAC Dunajska Streda (Slovacia) 0-2

Sutjeska Niksic (Muntenegru) - Ki Klaksvik (Feroe) 0-0



Joi:

FC Kîzîljar Petropavlovsk (Kazahstan) - NK Osijek (Croaţia) 1-2

Tobol Kostanai (Kazahstan) - Lincoln Red Imps (Gibraltar) 2-0

FK Liepaja (Letonia) - Young Boys Berna (Elveţia) 0-1

Kairat Almatî (Kazahstan) - Kisvarda Master Good (Ungaria) 0-1

Valmiera Glass ViA (Letonia) - Shkendija 79 (Macedonia de Nord) 1-2

FC Ararat-Armenia Erevan (Armenia) - Paide Linnameeskond (Estonia) 0-0

Makedonija Skopje (Macedonia de Nord) - ŢSKA Sofia (Bulgaria) 0-0

Lech Poznan (Polonia) - Dinamo Batumi (Georgia) 5-0

Zira FK (Azerbaidjan) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-3

FC Koper (Slovenia) - FC Vaduz (Liechtenstein) 0-1

FC Saburtalo (Georgia) - FCSB (România) 1-0

KuPS Kuopio (Finlanda) - Milsami Orhei (R. Moldova) 2-2

SJK Seinaejoki (Finlanda) - Lillestroem SK (Norvegia) 0-1

Molde FK (Norvegia) - IF Elfsborg (Suedia) 4-1

Pogon Szczecin (Polonia) - Broendby IF (Danemarca) 1-1

Ruzomberok (Slovacia) - Riga FC (Letonia) 0-3

Suduva Marijampole (Lituania) - Viborg FF (Danemarca) 0-1

Gzira United (Malta) - FK Radnicki Nis (Serbia) 2-2

Petrocub-Hîncesti (R. Moldova) - Laci (Albania) 0-0

Vorskla Poltava (Ucraina) - AIK Solna (Suedia) 3-2

B36 Torshavn (Feroe) - Tre Fiori (San Marino) 1-0

Saint Joseph's FC (Gibraltar) - Slavia Praga (Cehia) 0-4

Levski Sofia (Bulgaria) - PAOK Salonic (Grecia) 2-0

Fehervar Szekesfehervar (Ungaria) - Qabala FK (Azerbaidjan) 4-1

Rapid Viena (Austria) - Lechia Gdansk (Polonia) 0-0

FC Basel (Elveţia) - Crusaders Belfast (Irlanda de Nord) 2-0

Antwerp (Belgia) - FC Drita (Kosovo) 0-0

Sparta Praga (Cehia) - Viking Stavanger (Norvegia) 0-0

CFR Cluj (România) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-0

Aris Limassol (Cipru) - Neftci Baku (Azerbaidjan) 2-0

Hapoel Beer Sheva (Israel) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-1

Istanbul Başakşehir (TUR) - Maccabi Netanya (Israel) 1-1

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (România) - Olimpija Ljubljana (Slovenia) 3-1

Aris Salonic (Grecia) - FK Gomel (Belarus) 5-1

Racing Luxembourg (Luxemburg) - Cukaricki (Serbia) 1-4

Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) - Hamrun Spartans (Malta) 0-1

AZ Alkmaar (Olanda) - FK Tuzla City (Bosnia-Herţegovina) 1-0

Spartak Trnava (Slovacia) - Newtown (Ţara Galilor) 4-1

NK Rijeka (Croaţia) - Djurgaardens IF (Suedia) 1-2

St. Patrick's (Irlanda) - NS Mura (Slovenia) 1-1

Motherwell (Scoţia) - Sligo Rovers (Irlanda) 0-1

Vllaznia Shkoder (Albania) - Universitatea Craiova (România) 1-1

Rakow Czestochowa (Polonia) - FC Astana (Kazahstan) 5-0

BATE Borisov (Belarus) - Konyaspor (Turcia) 0-3

Breidablik (Islanda) - Buducnost Podgorica (Muntenegru) 2-0

Vikingur Reykjavik (Islanda) - The New Saints (Ţara Galilor) 2-0

Vitoria Guimaraes (Portugalia) - Puskas Akadémia FC (Ungaria) 3-0



Partidele din manşa secundă se vor juca pe 26, 27 şi 28 iulie.

