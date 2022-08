Cum ne păstrăm pielea tânără. Ioana Marinescu: Retinoizii sunt standardul de aur în lupta anti-aging

Specialistul Ioana Marinescu are câteva recomandări pentru o piele mai frumoasă și sănătoasă.

”Este foarte important să ținem cont de faptul că pielea feței, pielea gâtului, pielea mâinilor îmbătrânesc și se maturizează. Gâtul este foarte mobil și este foarte greu să realizezi printr-o aplicare topică a unei creme un lifting realist. Sunt zone care pot fi tratate cu creme și sunt zone care într-adevăr nu o să aibă niște rezultate vizibile prin simpla aplicare a unei creme.

Zona gâtului are ca problemă principală bărbia dublă și pierderea fermității mandibulei. Zona de gât e foarte diferită de zona feței. Zona feței are foarte multe glande sebacee ceea ce o face să fie mai norocoasă și cu cât avem tenul mai gras în tinerețe cu atât îmbătrânirea sau maturizarea cutanată a feței este mai încetinită. În schimb, pielea gâtului are glande sebacee foarte puține și este și foarte mobil și atunci automat se ridează în surplus și devine și foarte flasc.

Pe de altă parte, pielea gâtului dezvoltă pete senile mai mult decât fața pentru că e mult mai delicată și poate fi expusă la radiații UV și pentru că nu folosim protecția care trebuie și pe gât”, a declarat specialistul Ioana Marinescu.

"Retinoizii sunt standardul de aur în lupta anti-aging"

”Nu trebuie să uităm că retinoizii sunt standardul de aur în tot ce înseamnă luptă anti-aging. Retinoizii sunt ceva ce trebuie folosit pentru că stimulează extrem de tare colageneza, stumulează toată renovarea celulară de la nivelul pielii și recomand să folosim retinoizii atât pe pielea feței cât și pe corp pentru că sunt geniali, cu mențiunea că aplicarea retinoizilor trebuie făcută progresiv”, a declarat Ioana Marinescu.

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a oferit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, informații esențiale despre cum să prevenim deteriorarea, „lăsarea” pielii.

„Pentru a preveni, trebuie să facem constant scruburi. Ele stimulează foarte tare colageneza. (...) Recomand un scrub atât pe corp, cât și pe față, de două ori pe săptămână, în mod firesc, de-a lungul vieții”, a precizat Ioana Marinescu, adăugând: „Să facem scrub insistând pe zona genunchilor, zona brațelor. Pe față, trebuie adaptat tipului de ten, dar de două ori pe săptămână!”

„Hrană verde, hrană cât mai puțin procesată, hidratare, cât mai puțin alcool, dar să nu uităm că un pahar de vin roșu, de exemplu, poate să ne furnizeze foarte mulți antioxidanți”, a spus Ioana Marinescu.

„Pentru corp, ar trebui să folosim produse care să aibă foarte multe calități anti-aging, pentru că, în general, pe corp folosim produse împotriva celulitei, pentru vergeturi. Din punctul meu de vedere, este foarte important să folosim o cremă antirid de corp, care să aibă în compoziție polipeptide. Ele sunt niște molecule extrem de potente în stoparea trecerii timpului”, a spus Ioana Marinescu, adăugând: „Deci, pentru corp aș merge pe creme antirid, creme dedicate corpului cu puternic efect de lifting. De asemenea, uleiuri! Ele trebuie să fie în rutina noastră de corp și de față. Când pielea este hrănită și are elasticitate, cu siguranță, densitatea ei o să descrească mult mai greu!”

