Cum arată astăzi mormântul lui Puiu Călinescu şi de ce nu a avut loc pe Aleea Artiştilor. "Nu vede nimeni cum crucea aia a ruginit de tot?" (FOTO)

A adus zâmbete pe chipurile noastre şi ne-a lăsat moştenire zeci de filme şi sute de scenete şi momente comice cu care ne-am delectat, ani la rând, mai cu seamă de Revelion. A fost iubit de o Românie întreagă şi comparat, poate chiar pe nedrept, cu marele comediant Louis de Funnes. De ce pe nedrept? Pentru că "Puiu nostru" avea grimase şi gesturi nemaivăzute şi darul de a stârni râsul chiar şi dacă nu spunea nimic. Şi astăzi suntem la fel de fascinaţi de toate rolurile lui. Dar ce folos dacă nici după 26 de ani de la moartea marelui actor nu s-a găsit nimeni să-i ridice un monument de piatră, darămite de marmură, în locul în care e înmormântat.

Mormântul lui Puiu Călinescu, ajuns astăzi în paragină, nu se află pe Aleea Artiştilor din Cimitirul Bellu, acolo unde se odihnesc nume mari ca Dem Rădulescu, Radu Beligan, Ioan Lucian, Stela Popescu şi alţii. Puiu încă are crucea de lemn de la înmormântare şi una din metal care, pe alocuri, a mai ruginit. Nici placă peste mormânt nu are, una care să imite acoperământul de tip cavou. Actorul are doar pământ pe mormânt şi, se pare, nici flori nu au fost sădite pe locul unde odihneşte. De la depărtare pare îngrijit, însă dacă te apropii vezi cum toate par să poarte pecetea timpului, inclusiv gărduţul, şi el de metal şi scorojit pe margine. "Nu vede nimeni cum a ruginit crucea aia de tot?" - e doar unul din mesajele dezaprobatoare ale cititorilor de presă online, la vederea imaginilor cu mormântul lui Puiu Călinescu.

Pe timpul verii mormântul ajunge într-o stare deplorabilă, fiind năpădit de-a dreptul de buruieni. Angajații cimitirului aprind din când în când câte o lumânare la căpătâiul acestuia, potrivit puterea.ro. Pentru că moartea actorului a fost subită, nimeni nu s-a interesat, în vârtejul evenimentului, să-i pregătească locul de înmormântare pe Aleea Artiştilor. Surse apropiate actorului spun că, în acea perioadă, nu ar mai fi fost locuri. A fost totuşi înmormântat la Cimitirul Bellu, într-o zonă neutră.

foto: Wiki Commons

S-a stins fără lumânare

Regretatul Puiu Călinescu a murit singur, la Reanimare, după o suferinţă parşivă care îi tot dădea târcoale în ultimii ani de viaţă, potrivit mărturiei fiicei lui, Carmen. Începuse să nu mai vadă bine şi, deja, chiar el spunea că nu se simte foarte bine. "Primele semnale, că ceva nu e în ordine, au apărut prin luna martie 1997, când a început să nu mai vadă şi să i se facă rău pe scenă. A mers la Spitalul Militar. Pesemne suferise un preinfarct. Dar, a continuat să joace. Pe 1 Mai 1997 a fost cu familia la Sinaia, i s-a făcut rău şi au hotărât să-i facă o ecografie. Era grav. A doua zi l-au dus de urgenţă la Spitalul Floreasca, unde a fost internat la reanimare.

Cu o zi înainte de a muri (15 mai 1997) dădea semne că se simte mai bine. A doua zi (16 mai 1997), fiica sa, Carmen, îl găseşte glumind cu asistentele în salon. Îl lasă şi pleacă ceva mai liniştită la şcoala unde preda (ca profesoară), spunându-i că vine să-l vadă după-amiază. La ora 17, când dă să intre în salon, i se spune că a decedat.

„În acel moment am simţit că mă prăbuşesc, cu punga în care aveam supa şi compotul pe care şi le dorise. Am apucat să văd că în patul lui era altcineva. Când plecasem dimineaţa de la spital, era bine, vorbea, şi nu înţelegeam ce s-a întâmplat. Mi s-a spus că decedase la 16:45”, îşi aminteşte Carmen.

Un sfert de oră, dacă venea mai devreme, poate prindea ultimul său cuvânt, ultima dorinţă, ultimul zâmbet, ultima şoaptă. Ochii poznaşi au încremenit însă în tavan căutând să găsească singuri drumul de lumină către Cel Sfânt, fiindcă nimeni n-a fost la căpătâiul lui, să-i aprindă o lumânare. Aşa s-a stins, la 77 de ani, „petală cu petală” Trandafir, Spirache, „Columbo”...adică marele şi iubitul actor Puiu Călinescu!" scria cu ceva timp în urmă Marius Tucă pe blogul său.

Alexandru Călinescu, după numele lui de scenă „Puiu” s-a născut în 1920. Din nefericire nu a avut parte de o familie iubitoare. Mama acestuia s-ar fi îmbolnăvit subit de gripă, iar tatăl lui, actorul Jean Tomescu, l-a renegat. Nici rudele nu l-au agreat. Mai multe despre copilăria chinuită a marelui actor AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News