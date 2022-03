Cum a slăbit Andreea Mantea 10 kilograme: Dimineața, avem voie să mâncam orice. Chiar și slănină cu ceapă!

"În toată perioadă asta, din cele 14-16 kilograme, nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți. Când mă cântăresc și e diferență mare... Cred că e retenție de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața, avem voie să mâncam orice, chiar și slănină cu ceapă. Apoi, salate, grătar. Mănânc cât mai sănătos", a spus Andreea Mantea pentru ciao.ro.

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a fost pusă la zid de urmăritorii ei, fiind criticată că e cam plinuță și nu ar trebui să se afișeze așa pe Internet.

Comentariile acide la adresa Andreei Mantea

- "Puțin cam plinuță"

- "Așteptăm un bebe cumva?"

- "Ești puțin însărcinată sau mi se pare mie?"

- "Pari grasă în rochia asta... deloc sexy pentru mine"

- "Este un mod de a ne spune să avem încredere în noi, și să ne simțim bine în pielea noastră"

"Sunt doar grasă!"

Vedeta a afirmat atunci că este doar grasă și că dacă ar fi fost însărcinată ar fi împărtășit vestea.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă... Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă de doi ani... Nu, nu sunt însărcinată. Sunt doar grasă!", a spus Andreea Mantea pe Instagram.

