Andreea Mantea, declarații surprinzătoare: De la o vârstă încolo, deja e rușinos să te măriți

"De la o vârstă încolo, deja e rușinos să te măriți. Consider că sunt extrem de fericită și de împlinită. Un om, când ajunge să fie împlinit, nu-i mai lipsește nimic. Și, atunci, nu mai are nevoie de nimeni. Orice ar veni în plus în viața lui, ar deranja echilibrul balanței care există. În viață, trebuie să avem un echilibru în toate. Ori, eu dacă sunt împlinită, nu pot să fiu "mega" împlinită. Sau "foarte" împlinită. O să fie un dezechilibru și nu îmi place", a spus Andreea Mantea pentru click.ro.

"Dacă am fi împreună, am fi anormali"

În urmă cu șase ani, Andreea Mantea se despărțea de Cristi Mitrea, tatăl copilului său. În acel moment, se afla în luna a patra de sarcină.

"Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinţi. În acest moment avem o relaţie absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului şi am ajuns să ne înţelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să convieţuiască aşa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinţii lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înţelegem aşa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem aşa? Viaţa e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?", mărturisea Andreea Mantea, în 2018, în emisiunea "Te vreau lângă mine".

Cristi Mitrea, despre fiul lui: L-am văzut prima dată la trei ani

”L-am văzut (n.r. fiul său cu Andreea Mantea) prima dată la trei ani. Am avut mustrări de conștiință și m-am dus să-l văd. Am avut cu Andreea niște negocieri în încercarea de a crește împreună copilul și am început să dezvolt această relație cu David. Îmi zice tata! Mi-a zis din nimic așa. O perioadă nu l-am prezentat părinților mei”, spunea recent Cristi Mitrea.

