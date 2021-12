Andreea Mantea, boală gravă: Iau 10 pastile pe ZI! Nu o să dea înapoi niciodată, din contră, se dezvoltă

Andreea Mantea a declarat că suferă de o boală gravă, de care nu va scăpa niciodată, motiv pentru care este obligată să ia câte 10 pastile pe zi până la finalul vieții. În plus, vedeta are interzis la mai multe alimente.

La 35 de ani, Andreea Mantea a fost diagnosticată cu o afecțiune pentru care ia un tratament pentru tot restul vieții. Vedeta a povestit că trebuie să ia în fiecare zi câte 10 pastile, dimineața și seara, iar boala de care suferă nu poate fi tratată, ci doar ținută sub control.

Potrivit ei, în cazul în care nu respectă tratamentul, afecțiunea s-ar putea dezvolta și boala să fie și mai gravă decât e deja.

"Am o afecțiune destul de urâțică"

"Am o afecțiune destul de urâțică care nu o să dea înapoi niciodată, din contră, se dezvoltă. O pot stopa foarte greu, iar pentru tot restul vieții trebuie să iau 9 pastile pe zi, dimineața și seara, în total 9! 10, iartă-mă. Mă rog sunt 9, că una provoacă o somnolență fantastică și pentru mine sunt 9, aia a 10 nu mă mai interesează. Am fost foarte cuminte vreo doi ani, după care m-am oprit", a dezvăluit Andreea Mantea.

Prezentatoarea TV susține că are în fiecare zi cu ea în geantă un pix de adrenalină și l-a învățat și pe fiul ei, David, în vârstă de 6 ani, să îi administreze doza. Ea nu are voie să consume mai multe alimente, printre care se numără ceapa, pe care o adoră, iar atunci când o mănâncă, i se umflă fața.

"E o listă de alimente care îmi e interzisă total, umblu cu acel pen de epinefrină în geantă și din păcate mi-am învățat și copilul să mi-l administreze. Atât de grav am ajuns pentru că n-am fost în stare să mă opresc", a mai spus Andreea Mantea, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D.





"Nu este grăsimuță, șuncuță. O alergie, o boală autoimună"

Vedeta a mai vorbit și în trecut de problemele ei de sănătate pe rețelele sociale, mai ales că i se umflase burta și mulți credeau că ea este însărcinată din nou.

"Nu sunt însărcinată și mi-e greu să răspund tuturor celor care mă întreabă de ce am această burtică dacă nu sunt însărcinată. Mi-e greu să le explic afecțiunea cu care mă confrunt... pentru că este o afecțiune. Nu este grăsimuță, șuncuță. Nici n-am vreo siluetă demnă de invidiat, dar câteodată se întâmplă să mă umflu. O alergie, o boală autoimună. E foarte mult de povestit", le-a spus Andreea Mantea fanilor săi, pe InstaStory.

Andreea Mantea, după ce a fost criticată că e grasă

Vedeta a afirmat ferm că este doar grasă și că dacă ar fi fost însărcinată ar fi împărtășit vestea.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație.

Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată.

Eu nu am voie să fiu grasă... Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă de doi ani...

Nu, nu sunt însărcinată, sunt doar grasă!", a spus Andreea Mantea pe Instagram, recent.

