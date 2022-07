Din păcate, pentru unii părea o lumină, dar faptele sale au vorbit în locul său. Lucrurile, în București, arată cel puțin la fel de rău ca în administrația Firea. Nicio îmbunătățire a calității vieții.

Despre acest subiect au vorbit jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai la DC News în emisiunea „Nod în papură”.

„Nouă din zece politicieni au avut probleme când erau la putere sau când trebuiau scoși de la putere. Nicușor Dan nu deranjează „sistemul” care are putere. De fapt, Nicușor Dan nu deranjează pe nimeni”, a spus sociologul Alfred Bulai, moment în care jurnalistul Val Vâlcu a spus: „Pe noi, cetățenii, ne deranjează”.

„Nicușor Dan nu face rău la nimeni în sensul că nu deranjează zonele de interes din România. (...) El a mințit printr-un anumit gen de politică, mă refer înainte de a fi primar, care părea corectă la vremea ei. Mă refer la idei de genul: „să blocăm proiecte”, „este mafie!” Da, este mafie imobiliară, există niște golăneli inimaginabile, a venit cu un mesaj care părea corect și cinstit. Din păcate, oamenii au observat că nu s-a făcut mare brânză în această direcție. Când iei un politician care este doar pe principiul „oprește” și „dărâmă”, „distruge”, de ce așteptăm să se construiască ceva și să fie ceva spectaculos în București?!”, a mai spus Alfred Bulai.

VEZI MAI MULTE DE LA MINUTUL 22:

VEZI ȘI: Semne de criză economică anul are. Dezvoltatorii imobiliari din București au început deja să-și vândă blocurile pentru că nu mai au bani să le termine

Încep să apară primele semne reale de criză economică. Dezvoltatorii imobiliari din București au început deja să-și vândă blocurile pentru că nu mai au bani să le termine.

De exemplu, un dezvoltator imobiliar din zona Gorjului, Sector 6, București, se pare că nu mai are posibilități financiare de a termina blocul pentru care deja zeci de oameni au semnat un antrecontract și au dat avans.

Vorbim despre două blocuri, cu 215 apartamente, la gri.

Există aproximativ 1,5 milioane euro avansuri deja încasate care se pot restitui fără penalități, scrie dezvoltatorul în anunțul publicat pe un site de vânzări. Se cesionează firma, eventual și parțial.



Vorbim de o suprafață de 11000 mp utili, 100 locuri parcare demisol și 16000 mp suprateran, plus 3000 mp demisol. Investiția mai are nevoie de încă maximum un milion de euro de la stadiul de predare la gri.

Locuințele se vor preda la gri cu termosistem, instalații, șape, glet, finalizare în aproximativ trei luni, mai scrie dezvoltatorul imobiliar.

Prețul ansamblului - cu cele două blocuri - este 9 milioane de euro.

VEZI ȘI: Porumbeii pe grăunțe și vestitorii crizei economice. Două imagini din București

În București au sosit vestitorii crizei economice.

În intersecții au reapărut cerșetorii profesioniști. Nu sunt homeleși, aceia care au rămas nedezlipiți de MegaImage. Cei noi au pancarte pe care sunt scrise povești înduioșătoare, au un scenariu și o vestimentație adecvată rolului. Se vede trainingul, calitatea pentru export, de aici și semnalul de alarmă: ori s-au prins până la urmă fraierii din Vest că își bat unii joc de ei, ori e criză rău pe afară, de nu mai umblă nimeni la portofel. Așa că s-au întors cerșetorii. La noi, criza nu e întâmpinată cu facerea de economii, ci cu facerea de bine. Cei 5 lei întinși prin parbiz sunt considerați o investiție: dai o pomană și primești un ”Așa să te ajute Dumnezeu”!

Am văzut o fotografie pe Facebook, o fi n-o fi trucaj, cică în Veneția plătești 500 de euro amendă dacă dai de mâncare porumbeilor. Nu doar fiindcă faci mizerie, dar porumbeii folosesc monumentele istorice pe post de WC și strică fațade, acoperișuri, corodează statui etc.

Nu cred că măsura asta poate fi aplicată în București. În primul rând, te-ar da în judecată sutele de ong-uri care apără păsări, animale, dar niciodată oamenii. Evident, s-ar supăra că ameninți viața a milioane de gândaci, țânțari, mă rog, ce insecte ar fi mâncat porumbeii dacă nu îi îndopau cu grăunțe oamenii fără treabă. De asemenea, nu văd de ce s-ar implica primăriile: monumente nu prea avem, iar casele istorice sunt metodic demolate. Gripa aviară, holera, salmonella sau ce-or mai transmite porumbeii prin găinaț nu mai e grija lui Nicușor Dan ci a Ministerului Sănătății.

Dacă nu putem interzice hrănirea porumbeilor, o rugăminte aș avea, totuși, pentru grăunțari (persoanele care dau grăunțe păsărilor din parc, fiindcă nu mai au păsări în curte). Așa cum mergem noi cu punguța după câine, luați și voi o mătură, o găleată și un mop și curățați mizeria făcută de porumbeii cu care vă jucați. Vedeți aici mai mult.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News