Dar cum a debutat în presă? Aflăm răspunsul chiar de la el într-un interviu exclusiv DC News și DC News TV.

De zece ani, Radu Șerbănescu lucrează la România TV. A făcut cunoștință cu lumea presei încă de când avea 17 ani când a participat la o emisiune. De asemenea, jurnalistul a lucrat la PRIMA TV și Realitatea TV.

„Primul episod cu presa a fost o întâmplare. Văzusem un anunț la televizor prin care se făcea preselecție pentru o emisiune de tineri. Aveam 17 ani. M-am dus și m-au luat. A fost frumos pentru că, pentru mine, la vârstă aceea, să ai o asemenea expunere, era ceva wow, cum este acum dacă ai foarte mulți urmăritori pe Instagram.

Mai apoi... intratul în presă nu a fost atât de simplu. Inițial, șeful știrilor de la B1 TV de atunci mi-a zis că nu am ce căuta în presă și am fost dat afară. Apoi am reușit să intru la Național TV sau la PRIMA TV. Mă ajutase să intru cineva care m-a văzut la B1 TV și care m-a plăcut. Acolo a fost bine, dar cu această mână de ajutor”, a povestit Radu Șerbănescu.

„Prima dată când am venit în București eram atât de dobitoc încât m-am dus direct la poarta PRO TV-ului și am vorbit cu gardianul de acolo. I-am zis că am venit de la Craiova și vreau să vorbesc cu Florin Călinescu. Bineînțeles că m-au trimis la plimbare. Aveam doar 18 ani. Ideea este că nu-i așa ușor să intri în presă”, a zis Radu Șerbănescu într-un interviu exclusiv DC News și DC News TV.

Vezi mai mult în interviul de mai jos:

În contextul Zilei Mondiale a Mediului și a Zilei Învățătorului, președintele Klaus Iohannis, dar și președintele PSD, Marcel Ciolacu, vor vizita marți prima unitate de învăţământ 100% eco și prima „școală circulară” din România, aflată la Buzău.

DC News l-a contactat pe primarul Constantin Toma, care ne-a oferit detalii despre ce înseamnă acest proiect - premieră națională.

„În urmă cu 2 ani, noi am finalizat un proiect în cea mai mare școală din Buzău, unde învață 2000 de elevi, respectiv prima unitate de învăţământ 100% eco și prima „școală circulară” din România. Aceasta a devenit aproape independentă, din punct de vedere energetic și nu numai. La nivel de deșeuri, colectarea selectivă este pe 8 fracții. Am ajuns la un grad de reciclare de 80%, în România este în jur de 10%. Este o școală pilot și dorim să extindem modelul la toate celelalte unități de învățământ din Buzău. Economia circulară produce zero deşeuri, fie discutăm despre componentă biodegradabilă, fie e o componentă cu 100% potenţial de reciclare.”, a spus primarul Constantin Toma.

Legume cultivate într-o seră didactică, cu soiuri și de la Banca de Resurse Genetice din Buzău, sub asistența lui Costel Vânătoru, cel mai cunoscut expert în legumicultură din România

„Toată energia electrică este produsă de panourile fotovoltaice, în număr de 83. Căldura este produsă prin pompe de căldură apă - aer. Apa de ploaie, atenție, este colectată 100% în 3 bazine. Este folosită ca apă menajeră, dar și pentru irigația spațiilor verzi și a legumelor pe care le cultivăm într-o seră didactică. Prin urmare, elevii învață care e parcursul plantelor, de la plantare şi până la recoltare. Au fost alese soiuri de legume şi plante aromatice de la Banca de Resurse Genetice. Este vorba despre tomatele Siriana, vinete, castraveţi, ardei, busuioc şi cimbru. Sera didactică este construită în curtea şcolii, unde avem și o mică stație de compost. Tot ce cultivăm aici, cultivăm și sub asistența domnului Costel Vânătoru, doctor în Horticultură.”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma, pentru DC News.

Președintele Klaus Iohannis vizitează marți această gimnazială din municipiul Buzău, în contextul Zilei Mondiale a Mediului și a Zilei Învățătorului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

