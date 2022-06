Cu cât scade prețul la pompă. Ciucă: Jumătate din această reducere va fi decontată de stat

"Am identificat o soluţie de compensare în suma fix de 50 de bani care se va aplica direct la pompă. În sprijinul parteneriatului dintre societatea civilă şi Guvern, între Guvern şi populaţie, precum şi mediul de afaceri, am luat decizia să aplicăm această măsură care a fost adoptată şi de alte ţări. Este o măsură care implică atât responsabilitatea Guvernului, cât şi responsabilitatea companiilor din industria petrolieră. Se aplică şi în Spania şi Franţa această măsură. Jumătate din această reducere va fi decontată de stat. Mecanismul prin care asigurăm stabilitatea preţului la combustibil va fi aplicat timp de trei luni. Compensarea va fi evidenţiată pe fiecare bon fiscal emis", a spus Nicolae Ciucă.

"De unde are Guvernul acești bani?"

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre compensarea la pompă, miercuri după-amiază, într-o intervenție la România TV.

"Îmi este teamă de un singur lucru. Să nu dispară produsul la pompă! Vedeți că, la compensarea facturilor de energie electrică, Guvernul nu a compensat companiile. Companiile sunt toate pe roșu și gata să închidă. Se va întâmpla! E mai greu la energie electrică. La combustibil, sunt trei mari companii, toate străine. Petrom e o iluzie în OMV. Dacă nu le dai banii, ei nu îți aduc produsul la pompă, pur și simplu. Noi nu avem Consiliul Concurenței etc. Unul dacă nu își primește banii, nu mai dau combustibil la pompă... Și te trezești că 1 litru de motorină, de aproape 10 lei, cât e acum la pompă, nu îl vei mai găsi!”, a spus Bogdan Chirieac.

"Nu îmi e clar deloc ce înseamnă că o parte o vor compensa companiile! O parte Guvernul, o parte companiile... Unde se face, ce se întâmplă?! În România, din datele existente, se vând 10-12 milioane de tone de produse petroliere pe an, adică 10-12 miliarde de litri de carburant. Dacă vei compensa cu 2 lei la 1 litru, înseamnă 20 de miliarde de lei, adică 4 miliarde de euro. De unde are Guvernul acești bani? Nu îi are! Inclusiv cu aberația de majorare a impozitelor, în stânga și în dreapta, totul ca să nu taie din cheltuielile de funcționare ale administrației!”, a mai spus Bogdan Chirieac.

"Atenție, nu vorbim despre salarii! Lasă oamenii cu salarii. Discutăm despre cheltuielile de funcționare, mașina de mare fiță, în valoare de 100.000 de euro, combustibilul anapoda, „conferințe în Tenerife absolut necesare” pentru buna funcționare a Ministerului Transporturilor și alte lucruri de genul acesta! Mai taie de acolo! Și Guvernul va mai avea niște bănuți. Criza economică a început, în opinia mea. Nu am simțit-o, dar ea este profundă, inclusiv recesiunea”, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

Prețurile carburanților continuă să crească în fiecare zi, în întreaga lume, cu excepția țărilor precum Ungaria, în care statul le-a plafonat artificial. Totuși, românii plătesc cea mai scumpă benzină și motorină din zonă, toți vecinii direcți alimentând mai ieftin.

Într-o emisiune televizată la B1 TV s-a încercat găsirea de răspunsuri în ceea ce privește cea mai răsunătoare problemă cu care se confruntă România în acest moment și anume: prețul exagerat de mare al carburanților în raport cu veniturile românilor.

România nu este o țară săracă în zăcăminte de gaze și petrol, ci este o țară săracă în capacitatea de bună organizare și producție.

”Nu avem capacitate de producție pentru că nu am investit. Nu am putut să exploatăm zăcămintele respective, mergeam pe importuri” , declară deputatul PNL, Marilen Pirtea.

La întrebarea ce stă pe buzele tuturor, de ce nu s-a investit în capacitatea de producție pentru a ne putea exploata zăcămintele și a ne bucura de o situație energetică mai ”relaxată”, deputatul PNL nu a dat un răspuns punctual, însă a menționat:

"Cu celeritate, în această guvernare am aprobat legea off-shore, cea care a fost tergiversată luni și ani de zile din diverse motive și irațiuni, acum este implementată și ea urmează să genereze efecte pozitive pentru români", a menționat deputatul PNL Marilen Pirtea.

