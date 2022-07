Csaba Asztalos, CNCD, întărește poziția în cazul lui Viktor Orban: O astfel de plângere ar fi inadmisibilă. Nu are niciun sens

”Domnul Muraru a declarat în comunicatul dânsului că depune și o plângere. Nu avem, practic există o imunitate de jurisdicție în cazul șefilor de stat, prim-miniștri, miniștri care se află în alte state. Au o imunitate de jurisdicție, ca atare nu pot fi chemați și nu răspund în fața instanțelor de judecată sau a altor organe administrativ-jurisdicționale.

Ca atare, nici CNCD și nici alte instituții din România nu ar putea să citeze un șef de stat străin pentru a analiza o posibilă răspundere juridică într-un sens sau altul, nici măcar în acest caz. Desigur, am putea să vorbim de o posibilă răspundere juridică contravențională, dar ne raportăm la CNCD. Deci, o astfel de plângere ar fi inadmisibilă și o posibilă autosesizare a instituției din punct de vedere juridic, din nou, nu are niciun sens”, a declarat președintele CNCD, Csaba Asztalos, invitat al emisiunii Actualitatea, transmisă de B1TV.

Întrebat dacă este de acord cu declarațiile lui Viktor Orban pe care acesta le-a făcut la Băile Tușnad și prin care condamna familiile inter-rasialem militând pentru puritatea rasială, Csaba Asztalos a răspuns:

”După cum cunoașteți, nu sunt membru UDMR, fiind președinte al CNCD, nu sunt membru al unui partid politic. Indiferent ce declarații aș face și unde aș face declarații, nu pot să mă disociez de faptul că sunt președintele instituției și aș face în numele acestei instituții declarație pe fond, indiferent că vorbim de acest caz sau de alte situații.

Am ascultat declarația, discursul domnului Viktor Orban și în acest an, nu am fost la fața locului, nu am avut invitație, dar așa s-a nimerit. Premierul Orban, în mod indirect, a zis la Viena că a greșit. O persoană care se află într-o funcție de înaltă demnitate publică trebuie să fie extrem de precisă în declarații și să facă declarații care nu pot fi interpretate.

Premierul Orban, la Viena, a spus că mai face câteodată și declarații interpretabile. Cunosc declarația, pe fond, bineînțeles că nu sunt discuții, dar aș vrea să subliniez pozițiile în acest caz, care implică relații internaționale și politică externă, conform Constituției, pozițiile oficiale le fac Administrația Prezidențială, primul-ministru, respectiv Ministerul de Externe, iar acolo cred că pozițiile au fost extrem de clare”, a declarat președintele CNCD, Csaba Asztalos.

Cine ține spatele acestui lider autocrat (n.r. Viktor Orban)? Aceste declarații rasiste sunt de sorginte nazistă. Puneți-vă în acest exercițiu: dacă această declarație o făcea un politician de la București, care vreți dumneavoastră, cum ar fi luat foc ONG-urile? Ați văzut vreun ONG să protesteze? Consiliul de Combatere a Discriminării e la UDMR, așa că nu se pune în discuție. Una peste alta, dacă ne referim în plan european, Ungaria are protectori care îi permit să facă astfel de jocuri liderului maghiar”, a declarat Val Vâlcu la emisiunea News Pass a postului de televiziune B1TV.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ( CNCD), la care făcea referire jurnalistul Val Vâlcu, este o organizație ”autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar și garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte”, conform descrierii de pe web-situl de prezentare al CNCD.

Klaus Iohannis a fost sancționat de CNCD

Concret, CNCD-ul condus de băimăreanul Csaba Ferenc Asztalos, cel care a decis acum ceva vreme că afirmația lui Klaus Werner Iohannis: ”Jó napot kívánok, PSD! (Vă doresc o zi bună, PSD)” și discursul ulterior al acestuia, ”reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate pe criteriul de apartenență etnică/națională, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată”. Ca atare, ”s-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 5.000 lei față de Klaus Werner Iohannis”, așa cum se transmitea în comunicatul emis de CNCD.

Ulterior, Csaba Asztalos a înșiruit o serie de motive care ar fi dus la sancționarea președintelui Klaus Iohannis:

”A da ungurilor Ardealul era un clișeu utilizat în perioada comunistă, în care ungurii reprezentau imaginea dușmanului. Ca atare, am considerat că, prin declarația respectivă, comunitatea respectivă a fost desemnată ca sursa unui pericol. Al doilea motiv este modalitatea în care președintele a rostit acel salut în limba maghiară. Practic, a luat salutul în derâdere. Tonalitatea a fost una total neadecvată. Un președinte de stat poate să ia poziție față de un subiect sau altul, însă fără a leza demnitatea umană a cuiva” – a declarat Csaba Asztalos, președintele CNCD.

