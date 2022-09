Croația a plafonat de azi, prețurile la alimente. Proprietarii de magazine spun că statul încalcă legea 

Situaţia a fost haotică în magazinele din Croaţia, în ziua intrării în vigoare a deciziei guvernului de a limita preţurile la unele dintre produse, a declarat pentru ediţia de duminică a ziarului Jutarnji List un membru al Asociaţiei micilor retaileri croaţi, transmite agenţia Hina.



"Am scos sâmbătă de pe rafturile magazinului meu toate produsele pentru care guvernul a limitat preţurile, pentru că afişarea preţurilor stabilite de guvern ar încălca articolul din legea care interzice practicile comerciale incorecte şi care interzice vânzarea de produse sub preţul de achiziţie", a declarat pentru ziarul citat Robert Fucak.



Întrebat dacă acest lucru înseamnă că decizia guvernului încalcă respectiva lege, el a răspuns afirmativ, adăugând că guvernul croat ar trebui să-şi schimbe decizia.



Asociaţia micilor retaileri are circa 380 de membri, iar informaţiile din teren arată că sunt trei abordări faţă de decizia guvernului - unii au retras produsele vizate de pe raft, alţii au afişat preţuri noi, iar alţii le-au menţinut pe cele vechi, a menţionat antreprenorul citat, adăugând că nici marile lanţuri de retail nu ştiu cum să implementeze decizia guvernului fără să încalce legea, relatează Agerpres.

Spania ia de asemenea, în calcul plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Au avut loc deja discuții

Guvernul Spaniei a organizat deja o primă discuţie şi s-a stabilit că unul din marile lanţuri de magazine va avea o ofertă de 30 de produse pentru 30 de euro. Scopul este reducerea poverii pe care inflaţia record a pus-o pe umerii spaniolilor de rând.

Yolanda Díaz, ministrul Muncii, a venit cu această idee luni, când a spus că îi va chema pe reprezentanţii marilor lanţuri de magazine la discuţii pentru a găsi soluţia plafonării preţurilor unor produse alimentare considerate de bază. Argumentul este nevoia de a contracara efectele creşterii mari a preţurilor în ultimele luni şi, implicit, de a ajuta familiile vulnerabile să treacă peste această perioadă.

A fost făcut primul pas. Ministrul Diaz, împreună cu colegul său, ministrul pentru consum, Alberto Garzón, s-au întâlnit cu reprezentanţii unuia dintre marile lanţuri de magazine. Întâlnirea are deja efecte. Supermarketul a anunţat că face oferta de 30 de produse pentru 30 de euro, ofertă care va ţine până după sărbătorile de iarnă.

Lista cu alimente al căror prețuri va fi plafonat va fi modificată în fiecare săptămână

Yolanda Díaz a spus că a cerut în plus ca lista produselor să fie modificată săptămânal, astfel încât cei care cumpără să poată alege cât mai variat posibil. Săptămâna viitoare urmează o a doua întâlnire, cu reprezentanţii altor mari jucători din domeniul retail-ului alimentar. "Atât legea spaniolă, cât şi cea europeană, limitează posibilitatea intervenirii statului în preţul unui produs. De aceea, ministrul Diaz a insistat că orice variantă trebuie făcută prin buna voie a supermarketurilor.

"Acestea au făcut un profit considerabil în urma inflaţiei", spune vicepremierul spaniol, adăugând că "au de unde să acopere aceste cheltuieli". Mai mult, a spus că la fel cum au fost impozitate băncile şi distribuitorii de energie, poate fi pus un impozit pe profitul făcut de supermarketuri, răspunzând la întrebarea "ce va face dacă va fi refuzată?".

