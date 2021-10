Criza de şoferi continuă în Marea Britanie. Salarii uriaşe la o firmă de taxi

Salariul este cât se poate de real și este garantat pentru prima lună de lucru Pentru asta, şoferii trebuie să efectueze 140 de călătorii, a informat compania de taxi într-un comunicat de presă, citat de Bloomberg. Se mai oferă zile libere plătite și fond de pensie privată.

Măsura este luată pentru a pune stop crizei de șoferi cu care se confruntă Anglia.

Guvernul condus de Boris Johnson a decis să relaxeze regulile privind imigraţia în ideea de a putea atrage mai multe mii de măcelari din străinătate şi a furniza astfel mână de lucru necesară pentru procesarea porcilor care riscau să fie sacrificaţi la ferme, transmite Agerpres.

Firma de taxi vrea să angajeze 1.000 de şoferi după ce în perioada august - septembrie numărul călătoriilor a crescut cu peste 40%. Compania se aşteaptă ca tendinţa de creştere să continue până la sărbătorile de Crăciun, scrie ŞtiriDiaspora.ro.

Anglia face orice să găsească șoferi: Salarii de 5000 de lire pentru conducătorii de taxi

Unul dintre șoferii români care au lucrat în Marea Britanie, a povestit pentru stiridiaspora.ro cum se vede criza șoferilor după Brexit.

„La fel ca mulți alți șoferi de camioane români din Marea Britanie, lucrez ca șofer de camion independent pentru a-mi putea organiza propriul program. Dacă aș fi angajat direct la o companie, aș fi avut doar 28 de zile de vacanță pe an. A fi șofer de camion este o slujbă solicitantă și am vrut să fiu independent. Cu toate acestea, în luna aprilie a acestui an, înainte de termenul limită pentru Brexit, mulți șoferi europeni de camioane erau supuși unei presiuni uriașe pentru a aplica pentru locuri de muncă.

Agenția mi-a oferit două opțiuni: fie să fiu angajat direct de companie, fie să nu mai lucrez. Așa că am renunțat și am rămas fără loc de muncă timp de trei săptămâni”.

Conducătorul auto român a spus că mulți dintre prietenii săi, de asemenea șoferi de camioane, au ales să se mute înapoi în România sau să caute alte țări europene unde ar putea continua să lucreze ca șoferi independenți.

Acum primește locuri de muncă prin intermediul agenției KJ care caută șoferi de camioane din Marea Britanie.