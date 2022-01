Cristina Ich, REVOLTATĂ pe medici: Era leșinat! Putea să intre în convulsii și ei îmi ziceau să stau liniștită

Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite vedete din România și este foarte deschisă cu fanii de pe Instagram, motiv pentru care le povestește toate lucrurile din viața ei, indiferent dacă este criticată sau nu.

Partenera lui Alex Pițurcă a trecut prin momente de panică în ultimele zile, după ce fiului ei i-a crescut temperatura. Vedeta a ajuns de urgență la spital cu cel mic și le-a povestit totul urmăritorilor săi

Cristina Ich a spus prin ce probleme a trecut micuțul Noah: "Vomita întruna, era leşinat!".

Copilului i s-au făcut mai multe analizeze, însă după câteva ore i s-a spus că nu trebuie internat, așa că a putut pleca alături el acasă.

"Am avut câteva zile de coșmar, mai ales că eu nu am mai avut probleme cu Noah până acum: colici, dureri de burtă, maxim a avut o febră 38 care nu era nimic îngrijorător, acum a ținut-o numai în 40-41 cu 5 a avut-o într-o seară. M-am speriat atât de tare. A avut numai febră 40, 41 cu 5… Am fost cu el la spital, analize, și mi s-a zis că nu era de internare. Dar trei zile la rând a avut doar 40 și 41, febră! Copilul meu putea să intre în convulsii și ei îmi ziceau să stau liniștită. Copilului nu îi trecea febra nici cu cele mai puternice medicamente și vomita întruna. Greșeala mea a fost că l-am dus imediat la analize. Când a făcut febră 39 l-am dus imediat la analize și cred că organismul n-a avut timp să arate că e ceva bacterial și atunci n-a ieșit nimic. Dar 100% era ceva bacterial, că n-ai cum", a spus Cristina Ich.

"Cam câte zile trebuia să stau să-mi văd copilul nehrănit? Era leșinat, nu mai schița un cuvânt, un gest… M-am speriat îngrozitor. Stătea leșinat, la pat. Îmi spuneau: mai aveți răbdare, este normal. Să stai cu febră mare și nemâncat de trei zile nu e normal. Acum i-am pus iar perfuzie să îl vitaminizez, cu glucoză și vitamina B! Și în sfârșit, Noah e bine. Nu mai vreau să-l văd leșinat niciodată", a mai spus vedeta, celebră în mediul online.

Cristina Ich: Am început PATRU facultăți, n-am terminat NICIUNA. Cum se SCUZĂ "Regina"

În cadrul unui video pe contul ei de socializare, Cristina Ich a mărturisit că a început patru facultăți, însă nu a terminat-o pe niciuna dintre ele, motivând că nu și-a descoperit încă vocația.

"Eu prima dată când am intrat, am intrat la Stomatologie, după Medicină Generală, după am renunțat de tot și acum m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film, și le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația, dar acum sigur", a spus Cristina Ich, într-un InstaStory.

