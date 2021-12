Cristina Demetrescu: Două mâini trăgeau de o bluză. Mă întorc, era Neti Sandu

„Este o întâmplare foarte haioasă. M-am dus la mall să cumpăr ceva, aveam emisiune. Pe mine nu mă îmbrăca nimeni, nu mă îmbracă nici acum, vestimentația îmi aparține din bugetul personal. Deci, nu am avut parte de lucruri de genul. Eu stau în cartierul acela cu două mall-uri și am intrat în unul dintre magazine. M-am dus către un stand și efectiv am întins mâna după o bluză care mi-a plăcut și, în momentul acela, am mai văzut o mână. Două mâini trăgeau de o bluză. Mă întorc și o văd pe Neti Sandu. Foarte spontan, îi zic: auzi, eu știu că pe tine te îmbracă Pro TV, nu mi-o dai mie? Am cumpărat-o eu și am rămas în mijlocul magazinului de vorbă”, a spus Cristina Demetrescu în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Neti Sandu: Am experimentat zece ani trăitul în doi / Horia Brenciu: Ești îndrăgostită acum?

Neti Sandu prezintă de mulți ani horoscopul la Pro TV, dar puțini dintre fanii ei îi cunosc povestea.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe YouTube, Neti Sandu a făcut mai multe dezvăluiri, vorbind și despre relații. „Eu nu vreau să stau cu cineva doar pentru că nu pot să stau singură. Aici e problema cu dependențele! Tu întâi trebuie să-ți rezolvi aceste dependențe și, dacă este loc să intre cineva în viața ta, să intre”, a spus Neti Sandu. „Trebuie să fie o complementare. Eu văd o prietenie, o relație, eu altfel văd trăitul cu cineva. Nu cu ia și tu, fă și tu piața, da, se fac și astea, dar la alt nivel”, a zis Neti Sandu.

„Eu te înțeleg perfect”, i-a spus Horia Brenciu, adăugând imediat: „Eu m-am căsătorit la 40 și ceva de ani și vreau să spun că poate mi-a folosit faptul că m-am căsătorit la această vârstă. Într-adevăr, o dragoste mai matură parcă este o cale sentimentală mai sigură. Nu spun că dragostea de tinerețe nu ajută.”

„E foarte greu să conviețuiești, în general. Dar am experimentat trăitul în doi. Mi-a plăcut. Am stat zece ani. Da. A fost așa cum am avut eu nevoie”, a mai spus Neti Sandu.

„Ideea este că trebuie să te completezi. Multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot timpul ce să admiri”, a adăugat Neti Sandu.

Ulterior, Horia Brenciu a întrebat-o: „Ești îndrăgostită acum?!” Răspunsul a fost: „Nu.”