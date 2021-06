Cristiano Ronaldo scrie istorie la EURO 2020. A devenit golgheterul all-time al Campionatului European după Ungaria - Portugalia / Video

Astfel, cu cele două reușite de pe ”Pușkaș Arena”, Cristiano Ronaldo a devenit golgheterul all-time al Campionatului European, cu 11 goluri marcate, două peste Michel Platini, cel cu care împărțea supremația înainte de EURO 2020.

De asemenea, potrivit Squawka Football, atacantul portughez Cristiano Ronaldo a ajuns la nouă turnee finale consecutive în care marchează, performanță pe care a mai reușit-o în istoria fotbalului un singur fotbalist, ghanezul Asamoah Gyan.

Only two players have scored in nine consecutive major international tournaments: World Cup + Euros / Copa América / AFCON.



Asamoah Gyan ???? Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uwQr8w7kPy