Ungaria - Portugalia, EURO 2020. Cristiano Ronaldo, supărat la conferința de presă: Apă! / Video

Imediat după ce s-a așezat la masa unde răspundea jurnaliștilor, Cristiano Ronaldo a observat un detaliu care l-a deranjat. Este vorba despre două sticle de suc. Acesta le-a înlăturat de pe masă și a spus: 'Apă!' .

Potrivit The Sun, portughezul este cunoscut pentru faptul că are grijă să ducă o viață sănătoasă, urmând o dietă cât mai strictă, evitând alcoolul și mâncărurile/lichidele bogate în zahăr.

VIDEO:

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! ????



He moved them and said "Drink water" ????pic.twitter.com/U1aJg9PcXq