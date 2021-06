Cristiano Ronaldo, jucător cheie la Euro 2020. Recorduri gata să fie doborâte

Conform BBC, Portugalia va întâlni Ungaria în primul meci de la Euro 2020, pe 15 iunie, iar Cristiano Ronaldo va fi gata să scrie istorie. La 36 de ani, atacantul care și-a ajutat țara să câștige Euro 2016 are mari șanse să devină cel mai bun jucător din istoria competiției europene.

Ronaldo a jucat cele mai multe meciuri din istoria turneului final european, a înscris cele mai multe goluri din faza calificărilor și, dacă mai înscrie o singură dată, va fi cel mai prolific marcator de la Euro.

Portughezul de la Juventus Torino are nouă goluri la Campionatul European, marcate în 21 de meciuri din patru ediții diferite, deținând recordul pentru numărul de Euro la care a marcat. Când vine vorba de goluri, acesta este la egalitate cu Michel Platini, care a înscris nouă goluri în cinci meciuri de la Euro 1984, însă nu a mai apucat să joace la alt turneu.

Ronaldo a marcat de două ori în 2004, o dată în 2008 și de trei ori în 2012 și 2016. Un alt record al portughezului este faptul că a înscris trei goluri la două turnee diferite. Toate cele nouă goluri au venit din careu, iar cinci au fost goluri marcate cu capul. Aici vorbim deja despre alt record.

Francezul Antoine Griezmann, legitimat la FC Barcelona, ar putea să-l întreacă pe Platini, dar și pe Ronaldo, dacă are un turneu final prolific. Acesta are șase goluri înscrise, toate la Euro 2016, când a câștigat și Gheata de Aur.

Totuși, Ronaldo este cel mai prolific marcator la calificările pentru Campionatul European, cu 31 de goluri, pe lângă cele nouă marcate la turneul propriu-zis. Acest record este unul mai nou, după ce l-a întrecut pe Robbie Keane în septembrie 2019. Acesta avea 23 de goluri marcate.

În total, Ronaldo are 109 goluri internaționale, urmat de la mare distanță de Sunil Chhetri, cu 72 de goluri, Lionel Messi cu o reușită mai puțin și Neymar Jr., cu 64 de goluri.

There's Cristiano Ronaldo and then there's the rest. ???? pic.twitter.com/SxqCjD1M4x