Cristian Țânțâreanu, după Covid-19: Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa

Cristian Țânțăreanu a fost bolnav de Covid-19 și chiar s-a aflat internat în Spitalul Matei Balș din Capitală după ce saturația de oxigen a început să îi scadă, scrie b1tv.ro.

„Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat două săptămâni cu Covidul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile am venit acasă. Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă. Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire! Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La Matei Balș am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști”, a declarat Cristian Țânțăreanu, pentru Fanatik.ro.

Indignat de teoriile conspirației

Cristian Țânțăreanu este supărat pe cei care transmit teorii ale conspirației și consideră că medicii și preoții ar trebui să îți facă datoria sau să ”facă altă meserie”.

“Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient. Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă! Eu, în primul rând, pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. Există lege acum. A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi, tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5,6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă alta meserie”, a transmis acesta pentru sursa citată.

